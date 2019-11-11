Минское «Динамо» сыграет против «Торпедо». Онлайн

Источник материала: Tut.by

Партнер проект Минское «Динамо» проводит сегодня первый матч после паузы, связанной с играми национальной сборной.

Партнер проект Минское «Динамо» проводит сегодня первый матч после паузы, связанной с играми национальной сборной.

Соперник «зубров» — нижегородское «Торпедо», которое уже дважды одолело минчан в этом сезоне, причем в столице Беларуси выиграло со счетом 6:0.

Впрочем, динамовцы намерены доказать, что этот матч не является реальным отражением силы команд. Крэйг Вудкрофт прямо говорит о готовности прервать серию из 11 поражений.

Опрос Тренер "Динамо" обвиняет хоккеистов в позорной 11-матчевой серии поражений. Он прав? Да, хоккеисты виноваты, плохо играют, не выполняют требования

Виноват тренерский штаб

Вина на игроках и тренерах 78 голосов Результаты опроса



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Сегодня не сможет выйти на лед ведущий защитник «Динамо» Марк-Андре Граньяни, но главная новость — после нескольких недель отсутствия возвращается в состав Тему Пулккинен.

Аналитики букмекерской конторы Favbet считают фаворитом матче «Торпедо». Коэффициент на их победу равен 2,36, на «Динамо» — 1,68.

SPORT.TUT.BY расскажет о ходе матча. Начало — в 19.10.

Партнер проекта:

FAVBET предоставляет возможность сделать ставку на любое спортивное событие на сумму до 20 BYN и вернет сумму ставки, если она не сыграет. Предложение действует только для новых клиентов компании (ранее не зарегистрированных на сайте favbet.by).

Партнер проекта:

FAVBET предоставляет возможность сделать ставку на любое спортивное событие на сумму до 20 BYN и вернет сумму ставки, если она не сыграет. Предложение действует только для новых клиентов компании (ранее не зарегистрированных на сайте favbet.by).

Что: домашние матчи хоккейного «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ Когда: сентябрь-2019, февраль-2020 Где: «Минск-Арена» Сколько: от 4 рублей КУПИТЬ БИЛЕТЫ ОНЛАЙН