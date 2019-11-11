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Минское «Динамо» сыграет против «Торпедо». Онлайн

12.11.2019 18:10 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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Минское «Динамо» проводит сегодня первый матч после паузы, связанной с играми национальной сборной.

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Минское «Динамо» проводит сегодня первый матч после паузы, связанной с играми национальной сборной.

Соперник «зубров» — нижегородское «Торпедо», которое уже дважды одолело минчан в этом сезоне, причем в столице Беларуси выиграло со счетом 6:0.

Впрочем, динамовцы намерены доказать, что этот матч не является реальным отражением силы команд. Крэйг Вудкрофт прямо говорит о готовности прервать серию из 11 поражений.

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Тренер "Динамо" обвиняет хоккеистов в позорной 11-матчевой серии поражений. Он прав?

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Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Сегодня не сможет выйти на лед ведущий защитник «Динамо» Марк-Андре Граньяни, но главная новость — после нескольких недель отсутствия возвращается в состав Тему Пулккинен.

Аналитики букмекерской конторы Favbet считают фаворитом матче «Торпедо». Коэффициент на их победу равен 2,36, на «Динамо» — 1,68.

SPORT.TUT.BY расскажет о ходе матча. Начало — в 19.10.

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Что: домашние матчи хоккейного «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ

Когда: сентябрь-2019, февраль-2020

Где: «Минск-Арена»

Сколько: от 4 рублей

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Теги: Новости, Минск
 
 
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Минское «Динамо» проводит сегодня первый матч после паузы, связанной с играми национальной сборной.
 
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