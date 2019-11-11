Минское «Динамо» сыграет против «Торпедо». Онлайн

Сегодня не сможет выйти на лед ведущий защитник «Динамо» Марк-Андре Граньяни, но главная новость — после нескольких недель отсутствия возвращается в состав Тему Пулккинен.
Аналитики букмекерской конторы Favbet считают фаворитом матче «Торпедо». Коэффициент на их победу равен 2,36, на «Динамо» — 1,68.
SPORT.TUT.BY расскажет о ходе матча. Начало — в 19.10.
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Что: домашние матчи хоккейного «Динамо» в регулярном чемпионате КХЛ