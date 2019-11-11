Белорусского борца лишили золотой медали Евроигр в Минске

Он выступал в категории до 130 кг.





Как сообщает сайт Европейского олимпийского комитета, спортсмена обвинили в употреблении запрещенного препарата — дегидрохлорметила-тестостерона.





Об этом допинг-скандале стало известно еще в сентябре. Грищенко был вынужден пропустить чемпионат мира в Нур-Султане.





Тогда представитель тренерского штаба заявил, что произошла "диверсия", спортсмен не мог пользоваться препаратом, который "давно вышел из употребления".