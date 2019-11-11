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Тысяча минчан открыла магазин Санта на месте универсама Брест

12.11.2019 17:51 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Тысяча минчан открыла магазин Санта на месте универсама Брест
Тысяча минчан «открыла» магазин «Санта» на месте универсама «Брест»

Магазин площадью под 1000 «квадратов» занял место культового универсама на проспекте Любимова, 17. Торговая сеть бережно отнеслась к истории и сохранила старое название «Брест», которое будет жить вместе с новым – «Санта». И первое, и второе нашли отражение в виде белых вывесок на голубом фасаде.

«Мы понимаем значимость места для жителей и видим, как долго здесь ждали появления качественного магазина. Прежде всего, мы продолжим использовать «Брест» в качестве названия торгового центра. Что символично, именно из этого города берет начало сеть «Санта». Сохранив наследие, мы по максимуму постарались преобразить торговый центр, сделать его более современным и полезным для покупателей», – отмечает ритейлер.

 
Теги: Брест
 
 
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Торговый центр Брест в столичном микрорайоне Юго-Запад получил второе рождение . После реконструкции в нем открыли магазин Санта со всеми привычными отделами,...
 
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