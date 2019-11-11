Источник материала: Myfin



Тысяча минчан «открыла» магазин «Санта» на месте универсама «Брест»

Магазин площадью под 1000 «квадратов» занял место культового универсама на проспекте Любимова, 17. Торговая сеть бережно отнеслась к истории и сохранила старое название «Брест», которое будет жить вместе с новым – «Санта». И первое, и второе нашли отражение в виде белых вывесок на голубом фасаде.

«Мы понимаем значимость места для жителей и видим, как долго здесь ждали появления качественного магазина. Прежде всего, мы продолжим использовать «Брест» в качестве названия торгового центра. Что символично, именно из этого города берет начало сеть «Санта». Сохранив наследие, мы по максимуму постарались преобразить торговый центр, сделать его более современным и полезным для покупателей», – отмечает ритейлер.