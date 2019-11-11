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Пашинян: Армения выбирает Россию

12.11.2019 17:31 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В ходе посещения выставки в рамках Парижского форума мира к премьер-министру Армении Николу Пашиняну подошел американский журналист, который поинтересовался у него, собирается ли Армения присоединиться к Европейскому Союзу

«Я так не думаю, потому что мы сейчас состоим в Евразийском экономическом Союзе. Мы собираемся развивать наши отношения в этой организации. Это экономический союз, и он очень важен для нас. Поэтому подобной повестки у нас нет», — сказал премьер Армении.
 
 
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В ходе посещения выставки в рамках Парижского форума мира к премьер-министру Армении Николу Пашиняну подошел американский журналист, который поинтересовался у...
 
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