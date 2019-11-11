Депутат Палаты представителей Игорь Марзалюк в очередной раз оказался в центре внимания, сделав ряд заявлений по поводу новой Конституции на встрече с избирателями.





Согласно Игорю Марзалюку по основному закону страны уже есть «17 экспертных предложений». Более того, важнейшей задачей нового состава парламента будет «работа над новым вариантом Конституции, над новой моделью политической системы», которую избиратели потом оценят на референдуме.





Тема предстоящих изменений в Конституцию или вовсе нового варианта основного закона страны муссируется с весны этого года, когда о таких планах сообщил сам Александр Лукашенко.









Но стоит ли доверять словам Игоря Марзалюка – неужели работа над новой Конституцией уже активно идет?





Политолог Валерий Карбалевич к словам депутата относится с недоверием.





«В современной Беларуси депутаты не занимаются большой политикой. Единственным органом, которому Лукашенко поручал разработать проект новой Конституции, был Конституционный суд. И пока никакой информации оттуда на этот счет не было. И я не думаю, что парламент будет каким-то серьезным образом участвовать в принятии изменений в основной закон страны», – сказал Валерий Карбалевич "Белорусскому партизану".





А вот директор Центра европейской трансформации Андрей Егоров придерживается иного мнения.





«Так как разговоры об изменении Конституции ходят давно, об этом несколько раз высказывался сам Лукашенко, то заявление Марзалюка можно расценивать как еще один знак того, что определенная работа действительно ведется. Не думаю, что Марзалюк может озвучивать такие вещи по своей инициативе. Явно идет слив информации со стороны власти», – сказал "Белорусскому партизану" Андрей Егоров.





Депутат назвал конкретную цифру в 17 экспертных предложений. Кто мог их разработать?





«Если их так много, то, я думаю, пошли традиционным путем, используемым при разработке законодательных актов. Вопросы разослали ключевым ведомствам: министерствам, Конституционному суду, Верховному суду и т.д.





Возможно, были задействованы какие-то академические структуры, университеты. Было отправлено предложение и, возможно, в этих органах сформировали какие-то группы, которые написали отчеты. Только так я могу объяснить слова о 17 экспертных предложениях», – объяснил Андрей Егоров.





По словам Игоря Марзалюка, изменения в Конституцию предусматривают усиление власти парламента и административно-территориальную реформу: «Именно белорусская власть, которую обвиняли во всех грехах, осмысленно будет идти на либерализацию и в сторону большей свободы по этим направлениям».









Но политолог Андрей Егоров в этом сомневается.





«Не очень рассчитывал бы, что изменения будут касаться либерализации. Речь может идти о вопросах перехода к другой системе управления, так называемого транзита власти – от Лукашенко к структурам, контролируемым им и его командой», – считает собеседник.





Валерий Карбалевич к прогнозам о возможном изменении Конституции относится скептически.





«Большой вопрос, будет ли новая Конституции вообще. Когда Лукашенко рассуждал об ограничении полномочий президента и расширений полномочий других ветвей власти, то подразумевал, что это будет не при нем, а при его преемнике – следующем президенте.





Но вопрос, собирается ли Лукашенко уходить и когда, – такой неопределенный и открытый, что на него сложно дать ответ. Пока у меня есть большие сомнения в том, что в ближайшее время нас ожидают какие-то конституционные изменения», – считает Карбалевич.