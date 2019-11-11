Иван Лавринович: «Местные власти должны оперативно реагировать на обращения граждан»

Источник материала: Вороновская газета





Такое мнение высказал помощник Президента – инспектор по Гродненской области Иван Лавринович во время прямой телефонной линии и личного приема граждан в Новогрудке.

На прямую телефонную линию обратились жители Новогрудского и других районов области, а также из Молодечно. Вопросы касались ремонта и электроснабжения жилых домов, окончания реконструкции улицы, установления границ земельных участков, работы городского транспорта.





Одной из первых позвонила жительница Дятлово, проживающая в частном доме без удобств вместе с сыном, дочерью и внуками. Дочь, воспитывающая пятерых детей, недавно стала вдовой. Женщина попросила оказать ей содействие в решении жилищного вопроса.





В ходе приема озвучены вопросы, которые возникли в результате неприязни между соседями, родственниками. Пенсионерка из Новогрудка обратилась по поводу самовольной реконструкции соседом-племянником части дома. Еще одна женщина, которая проживает в одноэтажном многоквартирном доме, пожаловалась, что соседи загородили ей вид из окна, установив шифер вдоль забора.

Иван Лавринович отметил, что вопросы, касающиеся установления границы земельных участков, конфликтных взаимоотношений соседей, приходится слышать нередко. Они будут решаться в соответствии с законом.





Жительница Новогрудка пожаловалась на работу городского транспорта. В выходные дни ей сложно добираться в больницу, поликлинику, церковь. В райисполком по этому вопросу она не обращалась. Социальные стандарты по транспортному обеспечению в городе выполняются. Вопрос будет изучен дополнительно, при необходимости будут приняты меры.

В ходе приема граждан жители Новогрудка получили консультации по вопросам назначения льготной пенсии, покупки техники в автопарке, оформления документов на жилой дом и другим.





Помощник Президента выслушал около 15 вопросов. По каждому из них он дал четкие разъяснения, некоторые взял под личный контроль, дал соответствующие распоряжения службам местного райисполкома и облисполкома.





Как отметил Иван Лавринович, в целом прозвучали стандартные вопросы и темы, которые затрагиваются на приемах в других регионах области, в частности, ремонта домов, благоустройства улиц, земельные и жилищные споры между соседями. «Считаю, что в системе ЖКХ для людей можно сделать больше. В первую очередь необходимо обратить внимание на качество выполняемых работ, ремонта. Есть объективные нарекания. Недопустимо, когда сделан капитальный ремонт дома, а через несколько лет снова возникают те же проблемы», – добавил он.

– Вопросы нужно решать в любом случае и рассматривать их, прежде всего, с позиции помощи человеку. Каждое обращение требует вдумчивого и всестороннего изучения, ­– подчеркнул Иван Лавринович­.

Татьяна ВАСИЛЁВКИНА

Фото: Артем ТУРЛАЙ https://grodnonews.by/