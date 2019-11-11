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Автомобильный парк Вороновского филиала облпотребобщества пополнился новым транспортом

12.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Автомобильный парк Вороновского филиала облпотребобщества пополнился новым транспортом

К жителям деревень Переганцевского и Конвелишского сельсоветов теперь приходит новая автолавка. Она вместительнее, с холодильным оборудованием. Это позволило значительно расширить ассортимент продукции. В охлаждаемой витрине стал разнообразней выбор колбасных изделий и кисломолочной продукции. В наличии и полуфабрикаты, рыба, фрукты. Все это можно возить по деревням и в жаркую погоду.


Автомобильный парк Вороновского филиала облпотребобщества пополнился новым транспортом
Автомобильный парк Вороновского филиала облпотребобщества пополнился новым транспортом
Автомобильный парк Вороновского филиала облпотребобщества пополнился новым транспортом

—     Совсем другое дело, — выглянула из окошка продавец Антонина Масюкевич. — И мне здесь тепло и просторно.

Она уже пять лет работает на разъездной торговле. Поэтому все удобства своего нового рабочего места оценила сразу. Но ей некогда отвлекаться на разговоры, на первой остановке по маршруту — в д.Клеткеники — к автомагазину подтягиваются сельчане. Пока продавец занята  обслуживанием, водитель ГАЗа Марьян Бенкевич рассказал, что фургон не только отапливается и хорошо освещается внутри, но и укомплектован бензогенератором. Если машина заглохнет, без тепла и электричества торговая точка не останется — сможет работать автономно. Правда, опытного водителя тревожит, как пройдет новый транспорт испытание местными дорогами. Ведь колесить придется пять дней в неделю, а отдельные участки на маршрутах оставляют желать лучшего.


Автомобильный парк Вороновского филиала облпотребобщества пополнился новым транспортом
Автомобильный парк Вороновского филиала облпотребобщества пополнился новым транспортом

Жители населенных пунктов, где стационарного торгового объекта никогда не было, привыкли к такому мобильному торговому обслуживанию. А там, где они когда-то были, люди не скрывают сожаления, что «своего» магазина не стало. Прежде всего потому, что работал он ежедневно и за покупками можно было ходить в удобное время.


Автомобильный парк Вороновского филиала облпотребобщества пополнился новым транспортом
Автомобильный парк Вороновского филиала облпотребобщества пополнился новым транспортом
Автомобильный парк Вороновского филиала облпотребобщества пополнился новым транспортом

—     Ежегодно численность населения уменьшается, стационарные магазины в деревнях приходится закрывать из-за нерентабельности, — пояснил по этому поводу директор Вороновского филиала облпотребобщества Валерьян Андруконис. — Тем не менее, райпо является единственной торговой организацией в районе, которая выполняет социальную функцию — 2-3 раза  в неделю обслуживает жителей отдаленных населенных пунктов.  Нельзя же людей оставить без продовольствия. Сейчас в Вороновском районе работают семь наших автолавок на семи маршрутах. Постепенно обновляем транспорт. Два года назад приобрели автомагазин, теперь вот еще один. Хочу отметить, что все наши машины оснащены терминалами для безналичных расчетов.

Ольга ВОРОБЬЕВА.

Фото Олега БЕЛЬСКОГО.

 
 
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К жителям деревень Переганцевского и Конвелишского сельсоветов теперь приходит новая автолавка. Она вместительнее, с холодильным оборудованием. Это позволило...
 
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