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Прямые линии и приемы граждан в Вороновском районе
12.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
13 ноября с 15.00 до 17.00 заместитель начальника Вороновского РОВД по ИРиКО подполковник милиции Тадеуш Францевич Шилобрит по телефону 2-15-77 проведет прямую линию.
14 ноября с 9.30 до 10.30 в Вороновском районе газоснабжения Лидского производственного управления производственного республиканского унитарного предприятия «Гроднооблгаз» (кабинет начальника) прием граждан проведет председатель Вороновского районного Совета депутатов, депутат Гродненского областного Совета депутатов по Радунскому избирательному округу №24 Елена Яновна Ганевич.
16 ноября с 9.00 до 12.00 председатель Вороновского райисполкома Николай Аркадьевич Розум по телефону 2-12-73 проведет прямую линию.
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13 ноября с 15.00 до 17.00 заместитель начальника Вороновского РОВД по ИРиКО подполковник милиции Тадеуш Францевич Шилобрит по телефону 2-15-77 проведет прямую линию. 14...
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