Прямые линии и приемы граждан в Вороновском районе

Источник материала: Вороновская газета





13 ноября с 15.00 до 17.00 заместитель начальника Вороновского РОВД по ИРиКО подполковник милиции Тадеуш Францевич Шилобрит по телефону 2-15-77 проведет прямую линию.

14 ноября с 9.30 до 10.30 в Вороновском районе газоснабжения Лидского производственного управления производственного республиканского унитарного предприятия «Гроднооблгаз» (кабинет начальника) прием граждан проведет председатель Вороновского районного Совета депутатов, депутат Гродненского областного Совета депутатов по Радунскому избирательному округу №24 Елена Яновна Ганевич.

16 ноября с 9.00 до 12.00 председатель Вороновского райисполкома Николай Аркадьевич Розум по телефону 2-12-73 проведет прямую линию.