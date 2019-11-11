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В учреждениях здравоохранения, санаториях и профилакториях области создано 40 избирательных участков

12.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В учреждениях здравоохранения, санаториях и профилакториях области создано 40 избирательных участков

– У нас будут работать два участка – 21-й и 22-й, – отмечает заместитель главного врача Гродненской университетской клиники Олег Зеньков. – Так как в них законодательством не предусмотрено досрочное голосование, свой выбор здесь наши избиратели смогут сделать только в воскресенье, 17 ноября. У нас все готово к этому важному событию. В составе участковых комиссий хватает опытных людей, за плечами которых участие как минимум в одной избирательной кампании. А это залог того, что выборы пройдут в строгом соответствии с буквой закона. Будут созданы надлежащие условия для избирателей.
 

Как отметили в областной комиссии по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва, высока готовность к выборам на всех участках для голосования, которые откроются в учреждениях здравоохранения Гродненщины.

 
Иван ГАВРИЦКИЙ
Фото: из архива «ГП»
https://grodnonews.by/
 
 
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– У нас будут работать два участка – 21-й и 22-й, – отмечает заместитель главного врача Гродненской университетской клиники Олег Зеньков. – Так как в них...
 
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