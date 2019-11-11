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В учреждениях здравоохранения, санаториях и профилакториях области создано 40 избирательных участков
12.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
– У нас будут работать два участка – 21-й и 22-й, – отмечает заместитель главного врача Гродненской университетской клиники Олег Зеньков. – Так как в них законодательством не предусмотрено
Как отметили в областной комиссии по выборам депутатов Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь седьмого созыва, высока готовность к
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В учреждениях здравоохранения, санаториях и профилакториях области создано 40 избирательных участков
– У нас будут работать два участка – 21-й и 22-й, – отмечает заместитель главного врача Гродненской университетской клиники Олег Зеньков. – Так как в них...
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