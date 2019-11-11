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На избирательных участках в Гродненской области для жителей Принеманья готовят концерты и развлекательные программы

12.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

На избирательных участках в Гродненской области для жителей Принеманья готовят концерты и развлекательные программы

Немало избирательных участков расположились в учреждениях культуры.

17 ноября в каждом избиратели смогут не только отдать свой голос в пользу одного из кандидатов, но и насладиться творчеством артистов. В Новогрудском районе, например, в домах культуры и сельских клубах свое место уже заняли 10 участков для голосования. В Гродненском районе таких избирательных участков 14, и, например, в Гожском, Луцковлянском, Поречском и Путришковском центрах культуры музыкальная программа стартует в 14.00.
Как раз ко времени наибольшей избирательной активности – в 14.00 начнется музыкальная программа «Табою ганаруся, родная старонка» в Берестовицком районном центре культуры и народного творчества. А в молодежном центре Волковысского района запланированы сразу два культурных мероприятия для голосующих. Концерт «Беларусь – наш родны край» начнется в 12.00, а сразу после него гостей ждет игровая программа «Ці ведаеш ты сваю малую радзіму?».
 
Вороновский Центр культуры, ставший избирательным участком №48, музыкальными мотивами будет манить с 13.00. Помимо концерта для жителей райцентра, здесь предусмотрена развлекательная программа.
 
В Лидской детской школе искусств сменять друг друга будут три концертных блока. Первый начнется в 11.00 и передаст музыкальную эстафету коллегам в 12.30 и 14.00. В Ошмянской детской школе искусств концерт «За Беларусь!» начнется в 13.00, а творчество воспитанников будет представлено начиная с самого утра – будет работать выставка рисунков «Прыгажосць маёй Радзімы».
 
Пройдут концертно-развлекательные программы 17 ноября также во всех учреждениях образования, где будут работать избирательные комиссии. Активное участие в них примут детские творческие коллективы учреждений образования региона, которым присвоено звание образцового.
 
Сразу три хоровых коллектива «Свiтанак», «Росинка» и «Светач» выступят, например, в гродненской СШ №3 имени В.М. Усова. Воспитанники ансамбля «Лiхтарыкi» поделятся своим творчеством с избирателями, которые 17 ноября придут отдать свой голос на избирательный участок в гимназии №7. А творческие коллективы областного Дворца творчества детей и молодежи выступят на избирательном участке, расположенном по адресу: 2-ой переулок Белуша, 4.
 
На избирательных участках в Гродненской области для жителей Принеманья готовят концерты и развлекательные программы
 
Музыкальным будет настроение на избирательных участках не только в школах областного центра. В ошмянской СШ №1 свою творческую программу голосующим представит студия эстрадного пения «Полет» и ансамбль песни и танца «Звоночки». В лидской СШ №4 с инструментальной программой выступит оркестр народных инструментов «Перезвон». Большую программу подготовили и в слонимской СШ №2. Здесь своим творчеством будут делиться четыре образцовых творческих коллектива: хор «Иларита», оркестр народных инструментов, танцевальный коллектив «Золак» и ансамбль цимбалистов «Слонiмскiя зорачкi».
 
Всего на Гродненщине организовано более 650 избирательных участков. Как рассказали в управлении торговли и услуг облисполкома, на 362 из них будут работать буфеты и более чем на 260 аналогичную работу наладят действующие торговые сети. В продаже будет широкий ассортимент товаров, продукция общественного питания. На большинстве участков можно будет приобрести сувенирную продукцию.
 
На избирательных участках в Гродненской области для жителей Принеманья готовят концерты и развлекательные программы
 
Екатерина МОТЕВИЧ
Фото: из архива «ГП»
https://grodnonews.by/
 
 
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Немало избирательных участков расположились в учреждениях культуры. 17 ноября в каждом избиратели смогут не только отдать свой голос в пользу одного из...
 
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