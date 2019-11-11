Порядка 65,5 тыс. транспортных средств оформили гродненские таможенники с 6 по 10 ноября

Источник материала: Вороновская газета





За минувшие ноябрьские выходные гродненские таможенники оформили порядка 65,5 тыс. транспортных средств, проследовавших через автомобильные пункты пропуска таможни. 25% нагрузки, а это 16,5 тыс. транспортных средств, принял пункт пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе.

Максимальный рост автобусов отмечен в пункте пропуска «Котловка» на белорусско-литовской границе – оформлено почти на 80% больше, чем обычно. В пункте пропуска «Берестовица» количество автобусов за эти дни увеличилось более чем на 50%, в «Каменном Логу» и «Привалке» рост такого транспорта превысил 20%.





Более чем на 20% зафиксировано и увеличение легкового транспорта в пунктах пропуска «Брузги», «Привалка» и «Лоша».





Юлия Романюк, официальный представитель Гродненской региональной таможни