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Порядка 65,5 тыс. транспортных средств оформили гродненские таможенники с 6 по 10 ноября

12.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Порядка 65,5 тыс. транспортных средств оформили гродненские таможенники с 6 по 10 ноября

За минувшие ноябрьские выходные гродненские таможенники оформили порядка 65,5 тыс. транспортных средств, проследовавших через автомобильные пункты пропуска таможни. 25% нагрузки, а это 16,5 тыс. транспортных средств, принял пункт пропуска «Брузги» на белорусско-польской границе.

Максимальный рост автобусов отмечен в пункте пропуска «Котловка» на белорусско-литовской границе – оформлено почти на 80% больше, чем обычно. В пункте пропуска «Берестовица» количество автобусов за эти дни увеличилось более чем на 50%, в «Каменном Логу» и «Привалке» рост такого транспорта превысил 20%.
 
Порядка 65,5 тыс. транспортных средств оформили гродненские таможенники с 6 по 10 ноября

 

Более чем на 20% зафиксировано и увеличение легкового транспорта в пунктах пропуска «Брузги», «Привалка» и «Лоша».
 
Порядка 65,5 тыс. транспортных средств оформили гродненские таможенники с 6 по 10 ноября
Юлия Романюк,
официальный представитель Гродненской региональной таможни
 
 
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За минувшие ноябрьские выходные гродненские таможенники оформили порядка 65,5 тыс. транспортных средств, проследовавших через автомобильные пункты пропуска...
 
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