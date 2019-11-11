|
Порядка 65,5 тыс. транспортных средств оформили гродненские таможенники с 6 по 10 ноября
12.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
За минувшие
Максимальный рост автобусов отмечен в пункте пропуска «Котловка» на белорусско-литовской границе – оформлено почти на 80% больше, чем обычно. В пункте пропуска «Берестовица» количество автобусов за эти дни увеличилось более чем на 50%, в «Каменном Логу» и «Привалке» рост такого транспорта превысил 20%.
Более чем на 20% зафиксировано и увеличение легкового транспорта в пунктах пропуска «Брузги», «Привалка» и «Лоша».
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
За минувшие ноябрьские выходные гродненские таможенники оформили порядка 65,5 тыс. транспортных средств, проследовавших через автомобильные пункты пропуска...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)