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Председатель облисполкома встретился со студентами и преподавателями БГСХА

12.11.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

Сегодня председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц провел в БГСХА встречу со студентами – уроженцами Могилевской области и преподавателями вуза.

 

Председатель облисполкома встретился со студентами и преподавателями БГСХА

 

Председатель облисполкома встретился со студентами и преподавателями БГСХА

 

Также на встрече присутствовали помощник Президента – инспектор по Могилевской области Михаил Русый, председатель Могилевского областного Совета депутатов Дмитрий Харитончик, начальник главного управления идеологической работы и по делам молодежи Могилевского облисполкома Екатерина Музыченко, председатель Горецкого райисполкома Александр Бутарев, председатель совета Могилевской областной организации ветеранов Анатолий Глаз.

 

Председатель облисполкома встретился со студентами и преподавателями БГСХА

 

Председатель облисполкома встретился со студентами и преподавателями БГСХА

 

Председатель облисполкома встретился со студентами и преподавателями БГСХА

 

Председатель облисполкома встретился со студентами и преподавателями БГСХА

 

Председатель облисполкома встретился со студентами и преподавателями БГСХА

 

Председатель облисполкома встретился со студентами и преподавателями БГСХА

 

Председатель облисполкома встретился со студентами и преподавателями БГСХА

 

Председатель облисполкома встретился со студентами и преподавателями БГСХА

 

Леонид Заяц поблагодарил профессорско-преподавательский состав за хорошую подготовку специалистов для сельхозотрасли. Губернатор рассказал аудитории о планах по развитию Могилевщины, пригласил будущих специалистов на работу в хозяйства области, заострив внимание на том, что за каждым выпускником будет закреплен опытный наставник. Также молодым специалистам гарантированы все льготы, обязательно обеспечение жильем. Еще один шаг сделать сельское хозяйство привлекательным для молодежи — это новая система оплаты труда в этой отрасли, где предусмотрены выплаты от выручки.

 

Председатель облисполкома встретился со студентами и преподавателями БГСХА

 

Председатель облисполкома встретился со студентами и преподавателями БГСХА

 

Председатель облисполкома встретился со студентами и преподавателями БГСХА

 

Завершилось общение в формате «вопрос-ответ». Студенты и преподаватели академии спросили у губернатора о льготах для молодых специалистов, проживающих в сельской местности. Также участники встречи интересовались перспективой возобновления в академии военной кафедры, отношением к молодежи, которая выдвигает свои кандидатуры на выборы депутатов Палаты представителей Национального собрания, дальнейшими планами по реализации Программы социально-экономического развития юго-восточного региона Могилевской области.

 

Председатель облисполкома встретился со студентами и преподавателями БГСХА

 

Председатель облисполкома встретился со студентами и преподавателями БГСХА

 

Председатель облисполкома встретился со студентами и преподавателями БГСХА

 

Председатель облисполкома встретился со студентами и преподавателями БГСХА

 

Председатель облисполкома встретился со студентами и преподавателями БГСХА

 

Председатель облисполкома встретился со студентами и преподавателями БГСХА

 

Председатель облисполкома встретился со студентами и преподавателями БГСХА

 

Председатель облисполкома встретился со студентами и преподавателями БГСХА

 

Председатель облисполкома встретился со студентами и преподавателями БГСХА

 

Председатель облисполкома встретился со студентами и преподавателями БГСХА

 

Председатель облисполкома встретился со студентами и преподавателями БГСХА

 

Председатель облисполкома встретился со студентами и преподавателями БГСХА

 

Председатель облисполкома встретился со студентами и преподавателями БГСХА

 

Подробнее об этой встрече читайте в газете «Горецкий вестник» за 16 ноября.

 

Председатель облисполкома встретился со студентами и преподавателями БГСХА

 

Ольга Кимммель

Фото Михаила Левцова


 
 
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  Сегодня председатель Могилевского облисполкома Леонид Заяц провел в БГСХА встречу со студентами – уроженцами Могилевской области и преподавателями вуза.      ...
 
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