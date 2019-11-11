Брестчанин делает авторские светильники из старых труб и пулеметных колес

Источник материала: Виртуальный Брест

Наше знакомство Андрей Немирский начинает с захватывающей истории: «На седьмом форте потерпел крушение флагман имперского флота эсминец «Форсайт». Всё, что осталось от былого величия воздушного титана, – вот эта лампа капитана барона фон Ротербромера. Найдена в обломках и будет сохранена в память о бесстрашных авиаторах».









В правдивость этой легенды легко поверить, лишь взглянув на винтажные трубы, краны и манометры, которыми украшен необычный светильник. Но на самом деле в этой истории всё от начала и до конца придумано, как того требует стимпанк – ретро-футуристический стиль, в котором выполнена работа брестского мастера.

Лампа барона фон Ротербромера, представляющая собой фантазию автора на тему, как бы выглядело наше общество, если бы в нем главную роль играли паровые машины, – одна из первых, которая родилась в мастерской Андрея Немирского.





И, надо сказать, одна из самых дорогих. Какое-то время светильник украшал собой брестское кафе, пока не нашелся покупатель, которого не смутила даже высокая цена изделия. Стоил такой эксклюзивный предмет интерьера в районе тысячи долларов.

– Сегодня, когда любое массовое производство старается упростить технологический процесс, хэнд-мэйд творения, где каждая деталь кропотливо обрабатывается вручную, представляют собой не просто какую-то форму. Это уже живой организм, наполненный энергией, которую вложил в него мастер. Такие вещи всегда будут в цене, – рассуждает Андрей Немирский.

Лампу барона, которая существует в единичном экземпляре, брестчанин делал примерно полгода. Собирал ее из различных винтажных запчастей, которые нашел на чердаке старого дома, принадлежавшего раньше деду его жены.

– Дедушка был мастером на все руки: обувщиком, кожевником, столяром, – перечисляет собеседник Zarya.by, – поэтому в доме сохранилось множество интересных штуковин: шестеренок, втулок, кранов, сделанных из латуни, меди и других материалов.





В качестве основы для лампы барона фон Ротербромера Андрей использовал латунный кран, которому уже, наверное, лет сто, а также ретро-часы, которым сделал полный рестайлинг.

– Я всегда пытаюсь собрать в своей голове пазл, когда вижу какие-то разрозненные запчасти, – предвосхищает мой вопрос о работе воображения мастер. – Это, как в программе визуализации: представляешь себе какую-то деталь и мысленно прокручиваешь ее во всех плоскостях. Так со мной было и в тот момент, когда придумывал одну из самых востребованных своих моделей – лампу, где в качестве основания использованы колеса от пулемета Максима. Кто бы мог подумать, что случайно найденные мной во дворе пулеметные шасси так отлично впишутся в концепцию «круглого» светильника, которую предложил заказчик?





Андрей признается, что любовь к конструированию у него с самого детства. Правда, в отличие от обычных мальчишек, которым нравится придумывать и строить здания или машины, его всегда тянуло к созданию одежды.

– Я мечтал стать дизайнером, поэтому постоянно рисовал. Но в художественной школе при этом никогда не учился, – уточняет он.

Андрей Немирский – самоучка, работы которого, тем не менее, неоднократно попадали на различные выставки. Он участник нескольких арт-проектов «Усе разам». Также его картины экспонировались на выставке в Киеве. Однако изобразительное искусство, конструирование и дизайн для Андрея – не профессия, а призвание. По образованию он математик-кибернетик, в настоящее время принимает участие в управлении фирмой, которая занимается IT-проектами, сетями связи и системами энергоснабжения.

– Лишь на первый взгляд моя работа кажется не творческой. На самом же деле она очень тесно перекликается с моими увлечениями, – считает мастер. – Меня всегда завораживала игра света, нравилось наблюдать, как ведет себя светотень. Этот эффект я стремлюсь передать в своих картинах. И именно по этой причине – чтобы наблюдать за взаимоотношениями света и тени – я стал делать лампы.





Сегодня в домашней мастерской Андрея появляются на свет самые разные предметы интерьера, но чаще всего – именно светильники. При этом мастер не зациклен на каком-то одном определенном стиле, а работает во всех, которые ему близки по духу: стимпанке, лофте, индустриальном, рустике, сканди и классике.

– Среди всего этого многообразия есть, конечно, и самый любимый стиль, – говорит Андрей. – Мне нравится дух викторианской Англии с ее атрибутами индустриального романтизма. Этот стиль фоном проходит через мое творчество и повседневную жизнь. Он даже в моем гардеробе – черные френчи, приталенные пиджаки, зауженные носы на ботинках.

В стиле индастриал выполнены линейные светильники и так называемая «мельница» – особая гордость мастера. Здесь все профили соединяются между собой не при помощи клея, а по старой технологии – точечно, шурупами и болтами, что, конечно, требует колоссальной кропотливости и гораздо больше времени.

– Но итог того стоит, – отмечает автор. – Получается действительно «трушная» вещь, а ведь настоящесть – это именно то, что я прежде всего ценю в творчестве.

Также Андрею нравится экспериментировать с поверхностями, фактурами и материалами. И это хорошо заметно по его портфолио, где наряду с брутальными «металлическими» вещами соседствуют очень домашние и уютные лампы, основание которых сделано из дерева или керамики.





– Сам я не умею вытачивать формы из дерева или лепить их из глины, поэтому обращаюсь за помощью к специалистам, которые по моим чертежам создают то, что нужно, – рассказывает мастер.

Самая популярная модель среди деревянных светильников – это торшер в виде удочки. Сегодня работы Андрея покупают, в основном, небольшими партиями, когда оформляют убранство квартиры или дома. И чаще всего их заказывают жители крупных городов (Минска, Москвы и Санкт-Петербурга), люди с достатком, которые обычно не жалеют денег на авторские предметы интерьера.

– Я делаю светильники, конечно, не в промышленных масштабах, – улыбается Андрей. – За три года, что занимаюсь данным направлением, только сейчас надумал выпустить небольшую серию своих «пулеметных» ламп, потому что действительно есть спрос.





Кроме того, мастер работает над новой моделью светильников, где свет будет не прямой, а отраженный, то есть понять, где находится источник, будет трудно, а вот управлять им – легко. Также в ближайших планах Андрея – организовать в своей домашней мансарде небольшой шоурум светильников, которые он сделал собственными руками.

– Я сапожник с сапогами, – смеется он, – и у меня дома, конечно, есть хэнд-мэйд светильники. Например, в комнату дочери я сделал лампу из старой автомобильной коробки передач, винтажной кухонной миски и газовой горелки, которую использовал в качестве рассеивателя. Дочка – большая любительница старины, как и я, поэтому на своем ретро-светильнике просила даже в кое-каких местах не зачищать ржавчину.





Увлекаясь вещами с историей, Андрей Немирский не только использует старые запчасти при изготовлении новых светильников, но также реставрирует лампы, которые уже, казалось бы, отжили свое.

– Однажды мне в руки попалась столетняя немецкая лампа из оникса в очень плачевном состоянии, – вспоминает мастер. – Лак, которым в принципе нельзя покрывать оникс, потрескался на ней и пожелтел. Мне пришлось всё это дело снимать, а выщерблины реставрировать при помощи эпоксидной смолы. В итоге вышел очень симпатичный светильник: оникс же почти просвечивается, и оттого эффект от зажженной лампы получается волшебным.





Кудесником в каком-то смысле можно назвать и самого Андрея. Ведь для того, чтобы из хлама, который пылится на чердаке, сделать модный предмет интерьера, нужно не только владеть химико-технологическими процессами реставрации, уметь пользоваться необходимыми инструментами и знать специфику каждого материала. Еще надо иметь по-настоящему волшебные руки, благодаря которым даже самая нелепая небылица про барона фон Ротербромера покажется правдой…