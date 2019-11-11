ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте развивают проект «Польские субботы в библиотеке»

12.11.2019 19:00 — Разное | Виртуальный Брест  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Виртуальный Брест

Организатор проекта для детей и молодёжи – областная библиотека имени Горького.

Бресте развивают проект «Польские субботы в библиотеке»" alt="В Бресте развивают проект «Польские субботы в библиотеке»" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="http://www.21.by/pub/news/2019/11/1573574403769114.jpg">

При поддержке генконсульства Польши в Бресте серию встреч проводят второй год. Здесь юные брестчане не только пробуют свои силы в польском языке, но и знакомятся с культурой страны-соседки и авторами детских книг.

«За год у нас более 57 тысяч посещений, – отметила заведующая отделом литературы для детей и юношества библиотеки Виктория Михайлова. – Интерес детей к польской культуре и литературе растёт. Среди читателей – дети, которые посещают факультативы польского языка или изучают его в школе. Это ученики школы-сада №5, школ №3, 9 и 15. Они посещают библиотеку с удовольствием, и проект в этом нам здорово помогает».

В прошлом году ребята познакомились с творчеством директора Гминной библиотеки и Дома культуры Люблинского воеводства Каролины Суска, а также знаменитого польского педагога и писателя Януша Корчака. Центральная городская библиотека из Бяла-Подляски порадовала их игровой программой. Юные читатели приняли участие в интерактивном чтении книги Марианны Дюбюк «Почтальон Мышка».

В нынешнем году сюрпризов не меньше. Детям рассказали о жизни и творчестве детского писателя, сценариста и режиссёра Анджея Малешки. В фонде библиотеки появилась серия его книг «Волшебное дерево». Одна из них «Чырвонае крэсла» переведена на белорусский Мариной Шодай. По этим книгам автор снял цикл минифильмов. Это семейное приключенческое фэнтези, которое рассказывает, как вырос большой старый дуб. Когда в него попала молния, дерево пришлось распилить и сделать из него мебель и игрушки, которые разошлись по магазинам всего мира. В старом дубе была заключена сказочная сила, и с людьми, в чьи дома попали эти вещи, стали происходить невероятные истории. Минифильмы Малешки уже сравнивают с кино о Гарри Поттере. Но сам автор считает, что Гарри Поттер уводит детей в фантазию, а у него действие происходит в реальном мире, оно просто наполнено фантастическими элементами».

16 ноября, в библиотеку со своей программой приедет библиотека из Бяла-Подляски. 23 ноября встреча будет посвящена 125-летию со дня рождения детского писателя Юлиана Тувима. А 25 ноября юные читатели смогут пообщаться с известным польским детским писателем Павлом Беренсевичем.

 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
  Организатор проекта для детей и молодёжи – областная библиотека имени Горького. При поддержке генконсульства Польши в Бресте серию встреч проводят второй год....
 
Новости дня
Новости разные
 
«Авторское кино не может приносить больших денег». Белорус снял фильм, который уже оценили в Европе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика