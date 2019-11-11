Источник материала: Виртуальный Брест

Организатор проекта для детей и молодёжи – областная библиотека имени Горького.

Бресте развивают проект «Польские субботы в библиотеке»" alt="В Бресте развивают проект «Польские субботы в библиотеке»" oncontextmenu="return false;" ondragstart="return false" oncopy="return false" src="http://www.21.by/pub/news/2019/11/1573574403769114.jpg">



При поддержке генконсульства Польши в Бресте серию встреч проводят второй год. Здесь юные брестчане не только пробуют свои силы в польском языке, но и знакомятся с культурой страны-соседки и авторами детских книг.



«За год у нас более 57 тысяч посещений, – отметила заведующая отделом литературы для детей и юношества библиотеки Виктория Михайлова. – Интерес детей к польской культуре и литературе растёт. Среди читателей – дети, которые посещают факультативы польского языка или изучают его в школе. Это ученики школы-сада №5, школ №3, 9 и 15. Они посещают библиотеку с удовольствием, и проект в этом нам здорово помогает».



В прошлом году ребята познакомились с творчеством директора Гминной библиотеки и Дома культуры Люблинского воеводства Каролины Суска, а также знаменитого польского педагога и писателя Януша Корчака. Центральная городская библиотека из Бяла-Подляски порадовала их игровой программой. Юные читатели приняли участие в интерактивном чтении книги Марианны Дюбюк «Почтальон Мышка».



В нынешнем году сюрпризов не меньше. Детям рассказали о жизни и творчестве детского писателя, сценариста и режиссёра Анджея Малешки. В фонде библиотеки появилась серия его книг «Волшебное дерево». Одна из них «Чырвонае крэсла» переведена на белорусский Мариной Шодай. По этим книгам автор снял цикл минифильмов. Это семейное приключенческое фэнтези, которое рассказывает, как вырос большой старый дуб. Когда в него попала молния, дерево пришлось распилить и сделать из него мебель и игрушки, которые разошлись по магазинам всего мира. В старом дубе была заключена сказочная сила, и с людьми, в чьи дома попали эти вещи, стали происходить невероятные истории. Минифильмы Малешки уже сравнивают с кино о Гарри Поттере. Но сам автор считает, что Гарри Поттер уводит детей в фантазию, а у него действие происходит в реальном мире, оно просто наполнено фантастическими элементами».



16 ноября, в библиотеку со своей программой приедет библиотека из Бяла-Подляски. 23 ноября встреча будет посвящена 125-летию со дня рождения детского писателя Юлиана Тувима. А 25 ноября юные читатели смогут пообщаться с известным польским детским писателем Павлом Беренсевичем.