В Брестском городском центре культуры новый руководитель

Источник материала: Виртуальный Брест

На встрече с трудовым коллективом ГУ «Брестский городской центр культуры» первый заместитель председателя горисполкома Вадим Кравчук представил нового руководителя. Директором учреждения стал Александр Гарбузов.





Александр Иванович Гарбузов родом из Пружанского района, окончил Гродненское училище искусств. Проходил воинскую службу в качестве музыканта оркестра, художественного руководителя, на ответственных должностях в учреждениях культуры.





Представляя нового директора, Вадим Кравчук поблагодарил трудовой коллектив на вклад в проведение цикла мероприятий, связанных с празднованием 1000-летия города.









После встречи с трудовым коллективом состоялся обход учебных и производственных помещений, изучение материальной базы и возможностей центра.