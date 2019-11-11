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В Брестском городском центре культуры новый руководитель

12.11.2019 19:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

На встрече с трудовым коллективом ГУ «Брестский городской центр культуры» первый заместитель председателя горисполкома Вадим Кравчук представил нового руководителя. Директором учреждения стал Александр Гарбузов.

В Брестском городском центре культуры новый руководитель

Александр Иванович Гарбузов родом из Пружанского района, окончил Гродненское училище искусств. Проходил воинскую службу в качестве музыканта оркестра, художественного руководителя, на ответственных должностях в учреждениях культуры.

В Брестском городском центре культуры новый руководитель

Представляя нового директора, Вадим Кравчук поблагодарил трудовой коллектив на вклад в проведение цикла мероприятий, связанных с празднованием 1000-летия города.

В Брестском городском центре культуры новый руководитель

В Брестском городском центре культуры новый руководитель

После встречи с трудовым коллективом состоялся обход учебных и производственных помещений, изучение материальной базы и возможностей центра.

 
 
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  На встрече с трудовым коллективом ГУ «Брестский городской центр культуры» первый заместитель председателя горисполкома Вадим Кравчук представил нового...
 
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