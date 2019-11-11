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В Брестском городском центре культуры новый руководитель
12.11.2019 19:00 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
На встрече с трудовым коллективом ГУ «Брестский городской центр культуры» первый заместитель председателя горисполкома Вадим
Александр Иванович Гарбузов родом из Пружанского района, окончил Гродненское училище искусств. Проходил воинскую службу в качестве музыканта оркестра, художественного руководителя, на ответственных должностях в учреждениях культуры.
Представляя нового директора, Вадим Кравчук поблагодарил трудовой коллектив на вклад в проведение цикла мероприятий, связанных с празднованием 1000-летия города.
После встречи с трудовым коллективом состоялся обход учебных и производственных помещений, изучение материальной базы и возможностей центра.
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На встрече с трудовым коллективом ГУ «Брестский городской центр культуры» первый заместитель председателя горисполкома Вадим Кравчук представил нового...
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