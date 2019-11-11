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Белорусские и зарубежные компании инвестируют в модернизацию лабораторий БрГТУ

12.11.2019 19:00 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Около десяти белорусских и зарубежных компаний инвестируют в модернизацию лабораторий Брестского государственного технического университета. Об этом сообщил сегодня журналистам ректор вуза Александр Драган, передает корреспондент БЕЛТА.

Белорусские и зарубежные компании инвестируют в модернизацию лабораторий БрГТУ

В БрГТУ ведется обучение по 29 специальностям на шести факультетах, четыре из которых - технического профиля. Действует более 30 лабораторий. Обновление их материально-технической базы является приоритетной задачей. "В прошлом году начали серьезную работу по привлечению на взаимовыгодных условиях партнеров (предприятий реального сектора экономики), чтобы они тоже были вовлечены в процесс подготовки будущих специалистов. Около десяти компаний различного профиля из Брестской области, Минска, из-за рубежа инвестируют в модернизацию наших лабораторий", - отметил Александр Драган.

В частности, сегодня студентам и преподавателям презентовали обновленную лабораторию отопления и теплоснабжения. Она пополнилась стендом, на котором показаны несколько современных схем присоединения тепловых пунктов. Это наглядное учебное пособие создано совместно с группой компаний "Теплосила".

"Тепловой пункт - один из самых важных элементов системы теплоснабжения. От его правильного проектирования, наладки и функционирования зависит то, как будут работать внутренние системы горячего водоснабжения, отопления, вентиляции. Со временем теплопункты серьезно видоизменились. Сейчас это сложные агрегаты, они полностью автоматизированы. Этот стенд повторяет реальные объекты и позволяет увидеть работу оборудования", - сказал заведующий кафедрой теплогазоснабжения и вентиляции Владимир Новосельцев. Также для студентов, обучающихся по специальности "теплогазоснабжение, вентиляция и охрана воздушного бассейна", введена новая дисциплина - "автоматизированные тепловые пункты".

Председатель правления группы компаний "Теплосила" Евгений Давыдов остался доволен результатами сотрудничества с Брестским государственным техническим университетом. "Наша компания - инжиниринговая, инженерная, производственная. Мы ощущаем нехватку инженерного потенциала, поэтому заинтересованы в его развитии в стране, - сказал он. - Мы увидели, что брестский университет стремится развиваться, обучать молодых людей современным методикам. Рады такому сотрудничеству и нацелены продолжать взаимодействие".

БрГТУ работает над модернизацией еще трех своих лабораторий.

 
Теги: Минск
 
 
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