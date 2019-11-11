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«Я мог сказать только «thank you» и прыгал». Алексей Жигалкович о победе на детском «Евровидении» и своей тяге к кино
Источник материала: СТВ
Из этой самой студии в 2007-м белорусским зрителям рассказывали о грандиозной победе.
Детское «Евровидение». Алексей Жигалкович. Беларусь снова на первом месте.
Алексей Жигалкович, победитель детского конкурса песни «Евровидение-2007»:
Алексей Жигалокович с музыкой по-прежнему на «ты».
Алексей Жигалкович6
Первые студенческие работы уже ждут зрителей. Но в планах начинающего режиссера, конечно же, большое кино. Современное и амбициозное.
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«Я мог сказать только «thank you» и прыгал». Алексей Жигалкович о победе на детском «Евровидении» и своей тяге к кино
Из этой самой студии в 2007-м белорусским зрителям рассказывали о грандиозной победе. О талантливой молодежи рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по...
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