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Новости экономики за 12.11.2019

12.11.2019 18:49 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Что показывают белорусские машиностроители на выставке в немецком Ганновере и сколько пассажиров обслужил в 2019 году Национальный аэропорт? Деловые новости в программе Новости «24 часа» на СТВ.

БЕЛОРУССКИЕ СЕЛЬХОЗМАШИНЫ ПРЕДСТАВЛЕНЫ НА ВЫСТАВКЕ В НЕМЕЦКОМ ГАННОВЕРЕ

Белорусские производители сельскохозяйственной техники в эти дни демонстрируют свои достижения на профильной международной выставке в Ганновере.

Новости экономики за 12.11.2019

На отечественных стендах представлены как модернизированные серийные, так и новые образцы. В частности, первый в мире инновационный экокомбайн на газовом топливе, а также прототип нового трактора, отвечающего самым высоким европейским экологическим стандартам. Планируется, что эта модель станет базовой при создании современного семейства машин мощностью до 75 лошадиных сил.

Выставка продлится до конца недели. В 2019 году в ней участвуют почти 3000 экспонентов из 51-й страны мира.

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Национальный аэропорт Минск опубликовал статистику, которая позволяет оценить масштабы хозяйственной деятельности главной воздушной гавани нашей страны. Только за минувший месяц обслужено 2400 вылетов и 430 тысяч пассажиров.

Новости экономики за 12.11.2019

В сравнении с октябрем 2018 года плюс почти 11 %. Всего с начала года через аэропорт прилетели и улетели 4 миллиона 300 тысяч пассажиров. Службы предприятия обслужили 24 тысячи самолетовылетов.

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Люди в материале: Сергей Савицкий
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Что показывают белорусские машиностроители на выставке в немецком Ганновере и сколько пассажиров обслужил в 2019 году Национальный аэропорт?...
 
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