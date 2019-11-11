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Продукты в Беларусь на месяц подорожали на 1%

12.11.2019 18:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси.  Индекс потребительских цен на товары и услуги в октябре вырос на 0,5 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Локомотивом октябрьской инфляции стали продовольственные товары, которые за месяц прибавили 1 %. Безоговорочным лидером здесь стали свежие огурцы. Они стали дороже сразу на 75 %. Компанию им составили помидоры, подорожавшие на 55 %. В целом овощи поднялись в цене на 26 %.

Не так значительно, но подорожание коснулось бананов, гречки и цитрусовых. А вот морковь, свекла и виноград стали дешевле.

Больше новостей экономики за 12 ноября здесь.

Люди в материале: Сергей Савицкий
 
Теги: Новости
 
 
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Новости Беларуси.  Индекс потребительских цен на товары и услуги в октябре вырос на 0,5 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Локомотивом октябрьской...
 
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