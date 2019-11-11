|
В Гомеле мужчина поджёг автомобиль бывшей жены
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Гомеле мужчина поджег припаркованный автомобиль бывшей жены.
По
На место происшествия выбыли сотрудники милиции и МЧС. Возгорание было ликвидировано.
Оказалось, что автомобиль принадлежит 41-летней местной жительнице. Она рассказала, что к поджогу может быть причастен ее бывший супруг.
Мужчину нашли. Им оказался 43-летний неработающий житель Гомеля. Он был доставлен в Советский РОВД областного центра.
Судя по верхней одежде мужчины, он сам чуть не пострадал от пожара. Действиям гомельчанина будет дана правовая оценка.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В Гомеле мужчина поджег припаркованный автомобиль бывшей жены. По информации МВД, о происшествии правоохранителям днем 12 ноября сообщил...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)