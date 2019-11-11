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В Гомеле мужчина поджёг автомобиль бывшей жены

12.11.2019 18:46 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Гомеле мужчина поджег припаркованный автомобиль бывшей жены. 

По информации МВД, о происшествии правоохранителям днем 12 ноября сообщил очевидец. Он сказал, что неизвестный разбил стекло легкового автомобиля у многоэтажки и поджег его. 

На место происшествия выбыли сотрудники милиции и МЧС. Возгорание было ликвидировано. 

В Гомеле мужчина поджёг автомобиль бывшей жены
Фото: МВД

Оказалось, что автомобиль принадлежит 41-летней местной жительнице. Она рассказала, что к поджогу может быть причастен ее бывший супруг. 

Мужчину нашли. Им оказался 43-летний неработающий житель Гомеля. Он был доставлен в Советский РОВД областного центра. 

В Гомеле мужчина поджёг автомобиль бывшей жены
Фото: МВД

Судя по верхней одежде мужчины, он сам чуть не пострадал от пожара. Действиям гомельчанина будет дана правовая оценка. 

В октябре в Осиповичах мужчине предъявлено обвинение в поджоге автомобиля (читать далее).  

Люди в материале: нет
 
Теги: Гомель
 
 
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Новости Беларуси. В Гомеле мужчина поджег припаркованный автомобиль бывшей жены.  По информации МВД, о происшествии правоохранителям днем 12 ноября сообщил...
 
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