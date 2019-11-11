На AliExpress установлен новый рекорд продаж в ходе суточной акции

Источник материала: СТВ

Новости Китая. Китайская Alibaba Group установила новый рекорд продаж в День одиноких людей, который отмечается в КНР 11 ноября, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В ходе 24-часовой акции товаров было продано на сумму свыше 38 миллиардов долларов. Это на 27 % больше, чем в 2018 году. По предварительным оценкам, покупки в этот день совершили около полумиллиарда человек со всего мира.