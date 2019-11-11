В Витебске парень украл из магазина 22 батона колбасы

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Житель Витебска похитил из магазина 22 батона колбасы.

По информации УВД Витебского облисполкома, неустановленный преступник открыто похитил 22 батона колбасы. Об этом правоохранителям сообщила продавец магазина.

Установлено, что преступление совершил 19-летний местный житель. Он зашел в магазин, подошел к стеллажам с колбасными изделиями, достал пакет и начал складывать продукты туда, а затем отправился к выходу.



Фото: УВД Витебского облисполкома

На кассе сработала сигнализация, парень убежал, а по дороге выбросил сумку с колбасой.

Подозреваемый был задержан у своей знакомой дома. Возбуждено уголовное дело.