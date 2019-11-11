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В Витебске парень украл из магазина 22 батона колбасы
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Житель Витебска похитил из магазина 22 батона колбасы.
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Установлено, что преступление совершил 19-летний местный житель. Он зашел в магазин, подошел к стеллажам с колбасными изделиями, достал пакет и начал складывать продукты туда, а затем отправился к выходу.
На кассе сработала сигнализация, парень убежал, а по дороге выбросил сумку с колбасой.
Подозреваемый был задержан у своей знакомой дома. Возбуждено уголовное дело.
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Новости Беларуси. Житель Витебска похитил из магазина 22 батона колбасы. По информации УВД Витебского облисполкома, неустановленный преступник открыто похитил...
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