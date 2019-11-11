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Пресечён канал вывоза белорусок в ЕС для занятия проституцией
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Правоохранители пресекли канал вывоза за границу белорусок для занятия проституцией.
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Была установлена личность вербовщика. Им оказался украинец, который живет в Литве.11 ноября мужчина приехал за двумя девушками – 29 и 32 лет. Их должны были переправить в Литву.
Мужчина был задержан на одной из минских автозаправок.
Возбуждено уголовное дело за организацию и (или) использование занятия проституцией либо создание условий для занятия проституцией. Задержанный находится в ИВС.
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Новости Беларуси. Правоохранители пресекли канал вывоза за границу белорусок для занятия проституцией. По информации МВД, иностранец искал белорусок с целью их...
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