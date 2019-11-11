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Пресечён канал вывоза белорусок в ЕС для занятия проституцией

12.11.2019 18:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Правоохранители пресекли канал вывоза за границу белорусок для занятия проституцией.  

По информации МВД, иностранец искал белорусок с целью их отправки в Литву и другие страны Евросоюза для занятия проституцией. Вербовка происходила в интернете – на форумах, в соцсетях. Подробности «работы» не утаивались – описывались ее условия, перечень услуг, оплата, финансовый интерес.  

Была установлена личность вербовщика. Им оказался украинец, который живет в Литве.11 ноября мужчина приехал за двумя девушками – 29 и 32 лет. Их должны были переправить в Литву.  

Мужчина был задержан на одной из минских автозаправок.  

Возбуждено уголовное дело за организацию и (или) использование занятия проституцией либо создание условий для занятия проституцией. Задержанный находится в ИВС.   

В августе был задержан житель Гродно. Он вербовал девушек в интернете для занятия проституцией (читать далее).  

Люди в материале: нет
 
Теги: Гродно
 
 
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Новости Беларуси. Правоохранители пресекли канал вывоза за границу белорусок для занятия проституцией.   По информации МВД, иностранец искал белорусок с целью их...
 
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