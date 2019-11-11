|
Парень показал, как изменилась его причёска за три года. Вот почему важно любить себя
Источник материала: СТВ
Парень с юности красил волосы, но однажды решил отрастить свой натуральный цвет, а теперь не хочет с ним расставаться.
Свою историю 36-летний Чавес
Одноклассники смеялись над мальчиком, а он очень стеснялся, поэтому решил избавиться от седых волос. Так продолжалось долгое время, пока три года назад Чавес не решил вернуть естественный цвет волос.
Результат впечатлил молодого человека, поэтому он отращивал волосы все длиннее. Чавес консультировался с подписчиками и спрашивал у них, стричься или нет. Они каждый раз говорили, что прическа выходит замечательной.
Однако натуральный цвет получился очень удачным, Чавес принял себя. А его волосы уже отросли ниже плеч. Интернет-пользователи поражены сединой и говорят, что она очень к лицу парню.
В соцсетях Чавес показал, как изменилась его прическа за три года. И результат действительно удивляет.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Парень с юности красил волосы, но однажды решил отрастить свой натуральный цвет, а теперь не хочет с ним расставаться. Свою историю 36-летний Чавес опубликовал на...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)