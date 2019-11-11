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Парень показал, как изменилась его причёска за три года. Вот почему важно любить себя

12.11.2019 18:13 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Парень с юности красил волосы, но однажды решил отрастить свой натуральный цвет, а теперь не хочет с ним расставаться.  

Свою историю 36-летний Чавес опубликовал на Reddit. Он с юных лет красил волосы в темный цвет, чтобы скрыть седину, которая появилась еще в школе.  

Парень показал, как изменилась его причёска за три года. Вот почему важно любить себя
Фото: instagram.com/steelfox1203

Одноклассники смеялись над мальчиком, а он очень стеснялся, поэтому решил избавиться от седых волос. Так продолжалось долгое время, пока три года назад Чавес не решил вернуть естественный цвет волос.  

Парень показал, как изменилась его причёска за три года. Вот почему важно любить себя
Фото: instagram.com/steelfox1203

Результат впечатлил молодого человека, поэтому он отращивал волосы все длиннее. Чавес консультировался с подписчиками и спрашивал у них, стричься или нет. Они каждый раз говорили, что прическа выходит замечательной.

Парень показал, как изменилась его причёска за три года. Вот почему важно любить себя
Фото: instagram.com/steelfox1203

Однако натуральный цвет получился очень удачным, Чавес принял себя. А его волосы уже отросли ниже плеч. Интернет-пользователи поражены сединой и говорят, что она очень к лицу парню.  

Парень показал, как изменилась его причёска за три года. Вот почему важно любить себя
Фото: instagram.com/steelfox1203

В соцсетях Чавес показал, как изменилась его прическа за три года. И результат действительно удивляет.  

Парень показал, как изменилась его причёска за три года. Вот почему важно любить себя
Фото: reddit.com

Вот как выглядят девушки до 27 лет, которые рано поседели. И они прекрасны (смотрите здесь).  

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Парень с юности красил волосы, но однажды решил отрастить свой натуральный цвет, а теперь не хочет с ним расставаться.   Свою историю 36-летний Чавес опубликовал на...
 
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