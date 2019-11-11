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Была игра рукой или нет? Брестское «Динамо» показало спорный момент с другого ракурса

12.11.2019 19:31 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В матче 28-го тура чемпионата Беларуси между «Ислочью» и брестским «Динамо» в конце матча случился эпизод, в котором игроки Бреста усмотрели игру рукой футболистом «Ислочи». Но судья Амин Кургхели не назначил пенальти.

Видео момента с близкого расстояния включили в клубный сюжет о матче.

Динамовцы попробовали апеллировать к судье, но тот был уверен в своем решении.


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY


Открыть/скачать видео (788.57 КБ)

После этого эпизода фанатский сектор «Динамо» стал скандировать оскорбительную кричалку в адрес федерации футбола. Матч закончился вничью — 1:1. Отметим, что в случае победы брестчане становились бы досрочно чемпионами Беларуси.

Напомним, что туром ранее в Бресте в матче против «Шахтера» судья также не заметил игру рукой в штрафной и не назначил пенальти в ворота «горняков». Федерация признала ошибку судей.

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Теги: Брест
 
 
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В матче 28-го тура чемпионата Беларуси между «Ислочью» и брестским «Динамо» в конце матча случился эпизод, в котором игроки Бреста усмотрели игру рукой футболистом...
 
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