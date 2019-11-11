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Была игра рукой или нет? Брестское «Динамо» показало спорный момент с другого ракурса
Источник материала: Tut.by
В матче 28-го тура чемпионата Беларуси
Видео момента с близкого расстояния включили в клубный сюжет о матче.
Динамовцы попробовали апеллировать к судье, но тот был уверен в своем решении.
После этого эпизода фанатский сектор «Динамо»
Напомним, что туром ранее в Бресте в матче против «Шахтера» судья также не заметил игру рукой в штрафной и не назначил пенальти в ворота «горняков».
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В матче 28-го тура чемпионата Беларуси между «Ислочью» и брестским «Динамо» в конце матча случился эпизод, в котором игроки Бреста усмотрели игру рукой футболистом...
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