Была игра рукой или нет? Брестское «Динамо» показало спорный момент с другого ракурса

Источник материала: Tut.by

В матче 28-го тура чемпионата Беларуси между «Ислочью» и брестским «Динамо» в конце матча случился эпизод, в котором игроки Бреста усмотрели игру рукой футболистом «Ислочи». Но судья Амин Кургхели не назначил пенальти.

Видео момента с близкого расстояния включили в клубный сюжет о матче.

Динамовцы попробовали апеллировать к судье, но тот был уверен в своем решении.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

После этого эпизода фанатский сектор «Динамо» стал скандировать оскорбительную кричалку в адрес федерации футбола. Матч закончился вничью — 1:1. Отметим, что в случае победы брестчане становились бы досрочно чемпионами Беларуси.

Напомним, что туром ранее в Бресте в матче против «Шахтера» судья также не заметил игру рукой в штрафной и не назначил пенальти в ворота «горняков». Федерация признала ошибку судей.

Опрос Была ли игра рукой в этом моменте? Да

Нет 123 голоса Результаты опроса