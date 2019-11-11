ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Устроиться врачом в Польше станет проще? Соседи планируют упростить процедуру трудоустройства

12.11.2019 19:29 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Министерство здравоохранения Польши планирует ввести новые правила приема на работу врачей из-за пределов Европейского союза, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой сайт программы «Ла Страда».

Поправка к закону предполагает, что врачам из-за пределов ЕС не придется проходить сложную и длительную процедуру подтверждения диплома. Авторы изменений надеются, что привлекут в страну тех врачей, которые хотели бы остаться в Польше на постоянной основе.


Условием получения права на работу является сдача врачом экзамена в одной из польских больниц. В случае успешной сдачи будет выдано разрешение на работу в польской службе здравоохранения сроком на пять лет — в конкретное медицинское учреждение. Окончательное решение о приеме на работу будет принимать Областная медицинская палата — региональный орган медицинского самоуправления.

По мнению экспертов, изменения в основном коснутся врачей из Беларуси и Украины. Для реализации инициативы необходимо внести изменения в закон о профессиях врача и стоматолога. Проект поправок уже дошел до польского сейма, но пока неизвестно, когда депутаты его рассмотрят.
 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Министерство здравоохранения Польши планирует ввести новые правила приема на работу врачей из-за пределов Европейского союза, сообщает корреспондент агентства...
 
Новости дня
Новости разные
 
В Беларуси по наводке ФБР задержали хакера, взломавшего счета иностранных банков
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика