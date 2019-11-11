ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси по наводке ФБР задержали хакера, взломавшего счета иностранных банков

12.11.2019 19:23 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Следственный комитет (СК) Беларуси возбудил уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Гродно, который обвиняется в хищении денежных средств со счетов иностранных банков в период 2012-2016 годов.

"В результате обмена информацией между Следственным комитетом Беларуси и ФБР США, а также проведенными совместно с сотрудниками МВД следственными действиями и оперативно-розыскными мероприятиями была установлена причастность к совершению данного преступления 28-летнего жителя Гродно", - говорится в сообщении СК.



По данным следствия, белорус совершал хищения денежных средств с иностранных банковских счетов. В частности, "после получения доступа к чужим счетам обвиняемый переводил деньги на подконтрольные ему счета, зарегистрированные на подставных лиц, после чего обналичивал их", - отмечают в СК.
Также житель Гродно обвиняется в приобретении товаров и услуг с использованием реквизитов чужих банковских платежных карт, пишет interfax.by


СК сообщил, что на похищенные со счетов иностранных банков средства обвиняемый приобретал недвижимость и создал собственный бизнес – кафе. Помимо этого, он приобрел автомобиль и покупал биткоины.



На первоначальном этапе следствия установлена причастность обвиняемого к более чем 60 эпизодам противоправной деятельности. На подконтрольных ему виртуальных кошельках обнаружено 94 биткоина.

Общая сумма арестованных материальных ценностей по делу превысила 700 тыс. евро. "Он предоставил доступ к криптокошелькам для проведения операций по выводу биткоинов и наложения ареста на полученную сумму – более 630 тысяч евро в эквиваленте. Кроме того, следователями наложен арест на иные денежные средства, имущество и недвижимость обвиняемого на общую сумму более 100 тысяч евро", - отмечается в сообщении.


Житель Гродно заключен под стражу и признал вину в полном объеме. На этапе предварительного следствия заключил досудебное соглашение о сотрудничестве. Ему предъявлено обвинение по ч. 4 ст. 212 (хищение с использованием компьютерной техники в особо крупном размере) УК Беларуси.
 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Следственный комитет (СК) Беларуси возбудил уголовное дело в отношении 28-летнего жителя Гродно, который обвиняется в хищении денежных средств со счетов...
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские и зарубежные компании инвестируют в модернизацию лабораторий БрГТУ
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика