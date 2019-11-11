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«Белорусам сейчас надо опасаться свинины с гепатитом Е»

12.11.2019 18:54 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Врачи рассказали о неожиданных угрозах нашему здоровью.

«Белорусам сейчас надо опасаться свинины с гепатитом Е»
Плохо обработанное мясо может стать причиной выкидыша у беременных женщин, пишет kp.by

Чтобы блюдо из свинины не стало опасным, мясо должно быть термически хорошо обработано.

После вспышки кори в Украине новая напасть - дифтерия. На сайте украинского Минздрава сообщается, что на 4 ноября этот диагноз был подтвержден у 22 человек. В то время как за предыдущие девять лет было зарегистрировано всего 56 случаев дифтерии. Насколько опасно это инфекционное заболевание для белорусов?

«Из завозных инфекций после кори на первом месте у нас малярия»

- В Беларуси прививками против дифтерии охвачено более 98% населения. Поэтому опасаться ее не стоит, - успокоил Владимир Пашкович, заведующий отделом эпидемиологии ГУ «Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья». - Мы отслеживаем циркуляцию дифтерии. Подозрительных заболевших не было.

При этом специалист напомнил, что взрослым надо делать комбинированную прививку от дифтерии и столбняка каждые 10 лет. Если вы не помните, прививались или нет, это легко уточнить в своей поликлинике.


- Дифтерия - коварное заболевание, к нему стоит очень серьезно относиться, - напомнил Сергей Жаворонок, профессор кафедры инфекционных болезней БГМУ. - Буквально на четвертый день появляются миокардиты, то есть сердце становится как вареное, ничего уже нельзя сделать. Это бывает при тяжелом и не тяжелом течении самой дифтерии. И летальный исход может быть.

А что с корью, вспышки которой в этом году наблюдались по всей Европе? В последние три недели, по словам медиков, в Беларуси ею никто не заболел. За год у нас корь диагностировали у 199 человек, и 56 из них привезли болезнь из-за границы. В основном из Украины, где зарегистрировано свыше 54 тысяч заболевших (больше всего в Европе) и 20 человек умерших.

- Заболевания корью регистрировались во всех регионах. Больше всего в Гродненской области - более 50, меньше всего в Могилевской - 6, - рассказал Владимир Пашкович. - Все случаи завозные или связанные с ними. Благодаря тому, что более 98% населения привиты от кори. С остальными постоянно работаем. За этот год привили около 1,5 тысячи человек, которые ранее были не привиты. Из завозных инфекций после кори на первом месте у нас малярия. В этом году привезли 12 случаев. Из стран Африки, как правило. Также привозят лихорадку Денге, которая тоже с комарами передается. Несколько лет назад был тяжелый случай тропической малярии из Африки с летальным исходом.

«В сале гепатита Е нет. Он может быть в мясе, крови, печени»

Некоторые инфекции и привозить ниоткуда не надо - мы их сами покупаем и съедаем. Так, источником гепатита Е могут стать свинина и оленина. Инфекция эта относительно новая, но опасная в некоторых случаях до смерти. По оценкам ВОЗ, в 2015 году от гепатита Е умерло около 44 тысяч человек.

- Сейчас мы работаем над гепатитом Е, - рассказал Сергей Жаворонок. - Думали, он южный, пришел к нам из Афганистана. Оказалось, заражаются гепатитом Е от употребления свинины - мяса, печени - если она плохо обработана термически.


- Значит, сыровяленые колбасы и полендвицы из свинины тоже потенциально опасны - они же не проходят термическую обработку? - уточняю у профессора.

- Сыровяленое мясо должно быть хорошенько провялено. Беременным точно не надо такие продукты употреблять - ни сыровяленые, ни сырые. У них болезнь протекает тяжело. Были случаи, когда беременные пробовали сырой фарш, ели карпаччо. Никакого сырого мяса!

- А сало?

- В сале вируса нет. Он может быть в мясе, крови, печени. В основном это домашняя свинина, мясо диких кабанов и оленина. К 60 годам до 13% переболевают гепатитом Е. Он может протекать с симптомами и бессимптомно, бывает с желтухой, как обычный гепатит. Раньше его часто принимали за алкогольный гепатит, а оказалось, это гепатит Е. Он разрушает печень.

БУДЬ В КУРСЕ!

Гепатит Е - вирусное заболевание печени с инкубационным периодом от 2 до 10 недель. Первые признаки - легкая лихорадка, снижение аппетита, тошнота, рвота. Позже могут появиться боли в животе, пожелтение кожи и глазных белков, кожная сыпь, боли в суставах, темная моча и бесцветный кал.

Чем опасен гепатит Е для беременных? У них повышен риск возникновения острой печеночной недостаточности, потери плода и летального исхода. По данным ВОЗ, в третьем триместре смертность среди беременных, зараженных гепатитом Е, может достигать 20 - 25%.

Кстати, вакцина против вируса гепатита Е существует. Но пока она лицензирована только в Китае.
 
 
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Врачи рассказали о неожиданных угрозах нашему здоровью.
 
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