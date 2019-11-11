Александр Класковский: Лукашенко визитом в Австрию показал, что не боится Путина?

belsat.eu Его искусственно растянули для солидности на два дня: вчера дело ограничилось возложением венка, пишет





Сегодня белорусский президент встретился с коллегой Александером Ван дер Белленом. Но если в Беларуси президент имеет царские полномочия, то в Австрии это фигура в основном церемониальная. Там реально рулит глава правительства – канцлер.

Неувязочка с Курцем

Однако в этом плане вышла неувязочка. Дружному с Лукашенко Себастьяну Курцу, лидеру победившей на недавних парламентских выборах консервативной Австрийской народной партии, только лишь поручено сформировать новое правительство. С Курцем высокий гость встречается сегодня вечером за рабочим ужином, но это совсем не тот коленкор.





Дозу пикантности визиту придает лишь то, что в одну из стран старой Европы прибыл лидер авторитарного режима. Долгое время Лукашенко был под санкциями Евросоюза и потому в его пределы официально въехать не мог.





Впрочем, в 2002 году, несмотря на санкции, руководитель Беларуси умудрился-таки с большой свитой побывать в Австрии как лучший друг физкультурников – по приглашению владельца сети казино Лео Вальнера, возглавлявшего тогда Национальный олимпийский комитет этой страны. Потом финансированием этого вояжа, включавшего отдых на роскошном горнолыжном курорте, заинтересовались австрийская пресса и прокуратура – в общем, резонанс был скандальный.





Вена была адвокатом белорусского режима

К слову, Курц, будучи весной в Минске в ранге канцлера, подарил Лукашенко дорогие горные лыжи «Ünique Skis». При желании этот презент можно было расценить как тонкий троллинг. Но вряд ли молодой, да ранний австрийский политик хотел задеть Лукашенко. Напротив, они демонстрировали редкое родство душ. Вскоре, правда, Курц был вынужден уйти в отставку – тоже в результате скандала.









Александр Лукашенко и канцлер Австрии Себастьян Курц обменялись подарками, 29 марта 2019 года. Фото – president.gov.by





А вообще австрийский бизнес не чурался работать в Беларуси и в те времена, когда ее руководство было на ножах с Западом. Австрийцы – в числе крупнейших инвесторов в белорусскую экономику (только за прошлый год вложили около 300 млн долларов). Не случайно к нынешнему визиту приурочили и австрийско-белорусский бизнес-форум.





Возможно, именно по причине бизнес-интересов Австрия активно лоббировала в свое время снятие санкций с официального Минска . Тот случай, когда рука руку моет.





Короче, вполне понятно, почему для поездки Лукашенко выбрал именно эту страну Старого Света. Но все равно визит не выглядит прорывным, хотя накануне белорусский лидер патетично заявлял, что собирается прорубать окно в Европу.





В Вене большие начальники двух стран в основном ограничились декларацией добрых намерений. Суммы же контрактов, заключенных бизнесменами, к визиту имеют очень косвенное отношение.

Белорусский президент долго запрягал

Обращает на себя внимание и такой момент: Курц, будучи канцлером, еще в мае прошлого года пригласил Лукашенко посетить Вену. Так что сборы явно затянулись. Более того, за последние два года белорусский руководитель проигнорировал несколько возможностей прорубить то самое окно. Его приглашали на саммиты «Восточного партнерства», важные мероприятия в Париж и Варшаву, давно ждут с визитом в Латвии. Но Лукашенко будто завис в нерешительности.









Особенно показательными выглядели два момента. В феврале, когда были затяжные переговоры с Владимиром Путиным в Сочи, Лукашенко отказался с корабля на бал лететь на Мюнхенскую конференцию по безопасности, хотя уже фигурировал в ее программе.





Комментаторы предположили, что белорусский лидер не решился дразнить российского партнера демонстративным перелетом в «гнилую» Европу, к «западным супостатам».





А позже президент Беларуси не полетел в Польшу на мероприятия по поводу 80-летия начала Второй мировой войны. И закавыка, по мнению многих обозревателей, была в том, что туда демонстративно не пригласили российского руководителя. Вновь-таки не хотелось, видимо, дразнить Кремль.

Пауза становилась уже неприличной

Однако в итоге в Минске, вероятно, осознали, что непонятки с визитами в Европу выглядят уже одиозно. Пауза с «прорубанием окна» затянулась до неприличия. И эта ситуация явно не на пользу имиджу сильного и независимого лидера, коим рисует себя бессменный белорусский президент.









Потому, скорее всего, и было принято решение не тянуть резину, не дожидаться, пока Курц снова займет кресло канцлера. Российские же СМИ, как и следовало ожидать, отреагировали на этот заурядный, если разобраться, визит довольно ядовито.





Но для Лукашенко это мелкие укусы. Куда больше его напрягает кремлевское принуждение к выполнению союзного договора 1999 года, включая весьма дискомфортные для Минска и рискованные для белорусского суверенитета пункты.





Если Москва в ближайшее время не отсыплет пряников за согласие подписать программу углубления интеграции, то, возможно, придется бросать Кремлю гораздо более серьезный вызов, нежели эта поездка в гости к добрым австрийским знакомым.















