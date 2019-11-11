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«Комаровку» будут реконструировать 5 лет. Что планируют обновить
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Реконструкция Комаровского рынка в самом разгаре. Она пройдет в несколько этапов и завершится через пять лет, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Здесь появится специальный бокс для сбора и сортировки мусора, откроют новый склад-холодильник. Также на крытом рынке заменят витражи. Они будут открываться автоматически и защитят торговые ряды от палящих солнечных лучей.
В 2019 году на Комаровском рынке установили новую подстанцию, которая позволила улучшить систему вентиляции. Еще прибавилось 50 мест для торговли сезонной продукцией.
Анжела Баранович, начальник службы организации торговли Комаровского рынка:
Есть возможность предоставления дополнительных торговых мест, это очень актуально в летне-осенний сезон, в период массового созревания плодовоовощной продукции у нас в Беларуси. И до 60 торговых мест мы можем выставлять дополнительно с помощью выносных столов.
Уже с 15 ноября здесь можно будет купить новогодние украшения, а в декабре в продаже появятся праздничные елки.
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Новости Беларуси. Реконструкция Комаровского рынка в самом разгаре. Она пройдет в несколько этапов и завершится через пять лет, сообщили в программе «Столичные...
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