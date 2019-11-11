ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Почти ручные». В парке Павлова замечена семья лебедей

12.11.2019 19:56 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси.  Необычные жители появились в парке Павлова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Грациозных лебедей в водоеме местные заметили еще в начале месяца.

«Почти ручные». В парке Павлова замечена семья лебедей

Примечательно, что парк находится на реконструкции. Обустраивают спортивные площадки, велодорожки и чистят русло реки Лошица. Наша съемочная группа водоплавающих на месте не застала, но завсегдатаи парка делятся их фотографиями в социальных сетях.

«Почти ручные». В парке Павлова замечена семья лебедей

Обычно утки. Утки – это понятно, все кормят уток. Появились лебеди – два лебедя и три лебеденка, подростки, они были серые еще. Почти ручные: они подплывали, их кормили.

Сейчас очень здорово сделали сами дорожки, и вход такой красивый, поменялись скамейки.

«Почти ручные». В парке Павлова замечена семья лебедей

Все стало как-то симпатичнее, как-то по домашнему. С каждым годом здесь все больше и больше чувствуется домашняя обстановка. Чувствуешь себя почти как у себя в комнате.

«Почти ручные». В парке Павлова замечена семья лебедей

Остались лебеди переждать зиму или задержались, наслаждаясь нетипично теплой осенью, неизвестно.

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси.  Необычные жители появились в парке Павлова, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Грациозных лебедей в водоеме местные заметили...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Нельзя перед выходом желать удачи». Приметы, в которые верят фокусники
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика