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«Нельзя перед выходом желать удачи». Приметы, в которые верят фокусники
Источник материала: СТВ
В веке высоких технологий, казалось, бы не место чудесам. Но...
Илья Кахнович, иллюзионист:
И чтобы чудеса сбывались, правила лучше не нарушать.
Илья Кахнович:
Я фокусами начал с детского сада увлекаться. Мне было около 5 лет, когда я увидел фокусника, он для меня был настоящим магом.
С 6 лет на сцене, в 12 – у него уже был свой профессиональный номер. Сегодня у иллюзиониста, по сути, целая программа и ассистенты.
Илья Кахнович:
Иллюзионист и волшебник. Он вырос в цирковой семье. И на достигнутом не собирается останавливаться. С каждым номером его волшебные трюки становятся все эффектней.
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В веке высоких технологий, казалось, бы не место чудесам. Но... Илья Кахнович, иллюзионист:Вообще, я верю на самом деле в магию, хоть я и фокусник. Волшебство там,...
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