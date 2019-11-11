ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Нельзя перед выходом желать удачи». Приметы, в которые верят фокусники

12.11.2019 19:40 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

В веке высоких технологий, казалось,  бы не место чудесам. Но...

«Нельзя перед выходом желать удачи». Приметы, в которые верят фокусники

Илья Кахнович, иллюзионист:
Вообще, я верю на самом деле в магию, хоть я и фокусник. Волшебство там, где в него верят.

О талантливой молодежи рассказали в одной из серий проекта «Я шагаю по стране».

«Нельзя перед выходом желать удачи». Приметы, в которые верят фокусники

«Нельзя перед выходом желать удачи». Приметы, в которые верят фокусники

И чтобы чудеса сбывались, правила лучше не нарушать.

«Нельзя перед выходом желать удачи». Приметы, в которые верят фокусники

Илья Кахнович:
Перед номером фокусника или любого другого артиста нельзя трогать его реквизит. Это считается плохой приметой. Также  нельзя перед выходом на сцену желать удачи.

Я фокусами начал с детского сада увлекаться. Мне было около 5 лет, когда я увидел фокусника, он для меня был настоящим магом.

«Нельзя перед выходом желать удачи». Приметы, в которые верят фокусники

С 6 лет на сцене, в 12 – у него уже был свой профессиональный номер. Сегодня у иллюзиониста, по сути, целая программа и ассистенты.

«Нельзя перед выходом желать удачи». Приметы, в которые верят фокусники

Илья Кахнович:
Его зовут Шип, еще называем его Огненная шиншилла, потому что он из огня появляется. Это маленький ассистент мой.

«Нельзя перед выходом желать удачи». Приметы, в которые верят фокусники

Иллюзионист и волшебник. Он вырос в цирковой семье. И на достигнутом не собирается останавливаться. С каждым номером его волшебные трюки становятся все эффектней.

Его фокусы покорили самого Якубовича. Белорус Евгений Стадольник – о том, как разыгрывает кондукторов и признался в любви картами

Подробности – в видеоматериале

Люди в материале: Илья Кахнович
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В веке высоких технологий, казалось,  бы не место чудесам. Но... Илья Кахнович, иллюзионист:Вообще, я верю на самом деле в магию, хоть я и фокусник. Волшебство там,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пассажиры и эксперты назвали самые грязные авиакомпании мира
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика