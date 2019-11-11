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В Минской области создано 982 избирательных участка. Когда можно проголосовать досрочно

12.11.2019 19:22 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси.  В Минской области создано 982 избирательных участка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В Минской области создано 982 избирательных участка. Когда можно проголосовать досрочно

11 ноября началось досрочное голосование. Жители центрального региона, которые не имеют возможность прийти на парламентские выборы непосредственно 17 ноября, могут отдать свои голоса в эти дни. Участки работают с 10:00 до 13:00 и с 16:00 до 19:00.

В Минской области создано 982 избирательных участка. Когда можно проголосовать досрочно

Светлана Василевская, жительница поселка Боровляны:
Дело в том, что мне позволяет время, и я никогда не люблю откладывать в долгий ящик то, что можно сделать сегодня. Есть возможность, погода позволяет. Из доступного  – то, что было брошено в почтовый ящик – прочитала, определилась для себя, сегодня пришла и проголосовала. Время выбрано с десяти до семи, и люди после работы и до работы могут позволить себе прийти, поэтому очень удобно.

В Минской области создано 982 избирательных участка. Когда можно проголосовать досрочно

Татьяна Борщевская, председатель комиссии Боровлянского участка № 1:
Собрались комиссией, опечатали урны, зарегистрировались наблюдатели. Подходят, и не по одному, желающих много.

В Минской области создано 982 избирательных участка. Когда можно проголосовать досрочно

Участки для голосования созданы в том числе и в санаториях, больницах, воинских частях. Но на таких объектах отдать свой голос за того или иного кандидата можно будет только непосредственно 17 ноября. Также в основной день голосования специалисты при необходимости и по заявкам придут к избирателям домой.

Люди в материале: Светлана Василевская, Татьяна Борщевская
 
 
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Новости Беларуси.  В Минской области создано 982 избирательных участка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 11 ноября началось досрочное голосование. Жители...
 
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