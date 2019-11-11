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В Минской области создано 982 избирательных участка. Когда можно проголосовать досрочно
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Минской области создано 982 избирательных участка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
11 ноября началось досрочное голосование. Жители центрального региона, которые не имеют возможность прийти на парламентские выборы непосредственно 17 ноября, могут отдать свои голоса в эти дни. Участки работают с 10:00 до 13:00 и с 16:00 до 19:00.
Светлана Василевская, жительница поселка Боровляны:
Татьяна Борщевская, председатель комиссии Боровлянского участка № 1:
Участки для голосования созданы в том числе и в санаториях, больницах, воинских частях. Но на таких объектах отдать свой голос за того или иного кандидата можно будет только непосредственно 17 ноября. Также в основной день голосования специалисты при необходимости и по заявкам придут к избирателям домой.
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Новости Беларуси. В Минской области создано 982 избирательных участка, сообщили в программе «Минщина» на СТВ. 11 ноября началось досрочное голосование. Жители...
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