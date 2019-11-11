Лукашенко в Австрии рассказал про отношения с ЕС и назвал условие отмены смертной казни

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко находится с официальным визитом в Австрии . Лидер Беларуси провел переговоры с федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Белленом. А после главы государств ответили на вопросы журналистов, передает корреспондент «МИР 24» Дарья Хорькова.

Александра Лукашенко торжественно встречали во дворце Хофбург. Здесь располагается резиденция федерального президента Александра Ван дер Беллена. Минск заинтересован в том, чтобы укрепить отношения с Веной во всех сферах, заявил Александр Лукашенко.

«Мы высоко ценим поддержку Австрией наших усилий по развитию отношений с Евросоюзом, который является для Беларуси вторым по значимости торговым партнером. А в последнее время, в том числе благодаря активной работе австрийского представительства в 2018-м году, Евросоюз становится для нас также весомым политическим и инвестиционным партнером», – сказал он.

Помимо переговоров на высшем уровне сегодня в Вене также проходит белорусско-австрийский экономический форум. Австрия – один из ключевых инвестиционных партнеров республики. Около 500 зарубежных компаний сотрудничают с белорусами в области телекоммуникаций, деревообработки, банковском секторе.

«Мы гордимся тем, что являемся вторым инвестором. Отношения у нас давние. Они уходят корнями в советское прошлое. Но они все равно заслуживают укрепления и расширения», – отметил Александр Ван дер Беллен.

После переговоров главы двух стран провели небольшую пресс-конференцию. Александра Лукашенко журналисты спросили об авторитарности власти в Беларуси.

«Прежде чем давать оценки, мой совет вам – приезжайте в Беларусь, походите и посмотрите. Беларусь – открытая страна. Смею заверить, больше чем вы. Граждане порядка 90 государств имеют возможность въезжать без виз в авторитарную, как вы сказали, Беларусь. Мы абсолютно открыты для всех», -подчеркнул Лукашенко.

Еще один вопрос касался отмены Минском смертной казни и вступления Беларуси в Совет Европы.

«Референдум ввел смертную казнь в Беларуси. И только референдум может ее отменить. Мы в этом направлении двигаемся. Я много деталей и подробностей мог бы вам рассказать, потому что все указы подобного рода последней инстанции приходится подписывать мне. Что касается Совета Европы и нашего членства. Примете – спасибо. Нет – потерпим», – сказал Лукашенко.

«Я был бы рад, если бы Беларусь стала бы членом Совета Европы. Если мы готовы понять, что смертная казнь может быть отменена только референдумом, может быть, можно подумать о введении моратория. Чтобы смертные казни не приводились в исполнение», – сказал Александр Ван дер Беллен.

Австрия ценит интерес Беларуси к укреплению отношений, и этот интерес взаимный, отметил он.

Сегодня вечером запланирован также рабочий ужин Александра Лукашенко с бывшим федеральным канцлером, ныне председателем Австрийской народной партии Себастьяном Курцем.