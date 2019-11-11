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Лукашенко в Австрии рассказал про отношения с ЕС и назвал условие отмены смертной казни
12.11.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр
Александра Лукашенко торжественно встречали во дворце Хофбург. Здесь располагается резиденция федерального президента Александра Ван дер Беллена. Минск заинтересован в том, чтобы укрепить отношения с Веной во всех сферах, заявил Александр Лукашенко.
«Мы высоко ценим поддержку Австрией наших усилий по развитию отношений с Евросоюзом, который является для Беларуси вторым по значимости торговым партнером. А в последнее время, в том числе благодаря активной работе австрийского представительства в 2018-м году, Евросоюз становится для нас также весомым политическим и инвестиционным партнером», – сказал он.
Помимо переговоров на высшем уровне сегодня в Вене также проходит белорусско-австрийский экономический форум. Австрия – один из ключевых инвестиционных партнеров республики. Около 500 зарубежных компаний сотрудничают с белорусами в области телекоммуникаций, деревообработки, банковском секторе.
«Мы гордимся тем, что являемся вторым инвестором. Отношения у нас давние. Они уходят корнями в советское прошлое. Но они все равно заслуживают укрепления и расширения», – отметил Александр Ван дер Беллен.
После переговоров главы двух стран провели небольшую пресс-конференцию. Александра Лукашенко журналисты спросили об авторитарности власти в Беларуси.
«Прежде чем давать оценки, мой совет вам – приезжайте в Беларусь, походите и посмотрите. Беларусь – открытая страна. Смею заверить, больше чем вы. Граждане порядка 90 государств имеют возможность въезжать без виз в авторитарную, как вы сказали, Беларусь. Мы абсолютно открыты для всех», -подчеркнул Лукашенко.
Еще один вопрос касался отмены Минском смертной казни и вступления Беларуси в Совет Европы.
«Референдум ввел смертную казнь в Беларуси. И только референдум может ее отменить. Мы в этом направлении двигаемся. Я много деталей и подробностей мог бы вам рассказать, потому что все указы подобного рода последней инстанции приходится подписывать мне. Что касается Совета Европы и нашего членства. Примете – спасибо. Нет – потерпим», – сказал Лукашенко.
«Я был бы рад, если бы Беларусь стала бы членом Совета Европы. Если мы готовы понять, что смертная казнь может быть отменена только референдумом, может быть, можно подумать о введении моратория. Чтобы смертные казни не приводились в исполнение», – сказал Александр Ван дер Беллен.
Австрия ценит интерес Беларуси к укреплению отношений, и этот интерес взаимный, отметил он.
Сегодня вечером запланирован также рабочий ужин Александра Лукашенко с бывшим федеральным канцлером, ныне председателем Австрийской народной партии Себастьяном Курцем.
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