14 ноября 2019 года — Единый день информирования

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12.11.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Темы: «Национальное собрание Республики Беларусь — представительный и законодательный орган белорусского государства». «Итоги социально-экономического развития Вороновского района за 9 месяцев 2019 года»
Встречи районных информационно-пропагандистских групп с трудовыми коллективами:
— Дочернего унитарного Вороновского предприятия мелиоративных систем, районного отдела по чрезвычайным ситуациям – (зал заседаний Вороновского ПМС) – 9.00;
— Вороновского отдела Департамента охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь – (зал заседаний Вороновского отдела Департамента охраны МВД РБ) – 10.00.
— Представительства Белгосстраха по Вороновскому району, ЦБУ № 413 городского поселка Вороново региональной дирекции по Гродненской области ОАО «Белагропромбанк», ЦБУ № 403 филиала № 413 открытого акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк» – (зал заседаний Представительства Белгосстраха) – 15.30.
— ГУ «Вороновский районный центр гигиены и эпидемиологии» — (зал заседаний Вороновского райЦГЭ) – 9.00.
— ГУ «Республиканская психиатрическая больница «Гайтюнишки» — (зал заседаний ГУ «РПБ «Гайтюнишки» — 11.00.
— Вороновского района газоснабжения – (зал заседаний райгаза) – 8.10.
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Темы: «Национальное собрание Республики Беларусь — представительный и законодательный орган белорусского государства». «Итоги социально-экономического...
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