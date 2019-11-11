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14 ноября 2019 года — Единый день информирования

12.11.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

14 ноября 2019 года — Единый день информирования

Темы:  «Национальное собрание Республики Беларусь — представительный и законодательный орган белорусского государства». «Итоги социально-экономического развития Вороновского района за 9 месяцев 2019 года»

 

Встречи районных информационно-пропагандистских групп   с трудовыми коллективами:

 

— Дочернего унитарного Вороновского предприятия мелиоративных систем, районного отдела по чрезвычайным ситуациям – (зал заседаний Вороновского ПМС) – 9.00;

 Вороновского отдела Департамента охраны Министерства внутренних дел Республики Беларусь – (зал заседаний Вороновского отдела Департамента охраны МВД РБ) – 10.00.

Представительства Белгосстраха по Вороновскому району, ЦБУ № 413 городского поселка Вороново региональной дирекции по Гродненской области ОАО «Белагропромбанк», ЦБУ № 403 филиала № 413 открытого акционерного общества «Сберегательный банк «Беларусбанк» – (зал заседаний Представительства Белгосстраха) – 15.30.

ГУ «Вороновский районный центр гигиены и эпидемиологии» — (зал заседаний Вороновского райЦГЭ) – 9.00.

ГУ «Республиканская психиатрическая больница «Гайтюнишки» — (зал заседаний ГУ «РПБ «Гайтюнишки» — 11.00.

— Вороновского района газоснабжения – (зал заседаний райгаза) – 8.10.

 
 
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Темы:  «Национальное собрание Республики Беларусь — представительный и законодательный орган белорусского государства». «Итоги социально-экономического...
 
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