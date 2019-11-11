Источник материала: Tut.by

Как стало известно SPORT.TUT.BY, Надежда Скардино родила сына. Это случилось 10 ноября в 5-м роддоме Минска. О весе и росте малыша молодая мама пока говорить не хочет.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Ранее Скардино предположила , какое гражданство будет у малыша:

— Поскольку мама — гражданка Беларуси, а папа — гражданин Швейцарии, то у ребенка, насколько я знаю, будет двойное гражданство. В эти моменты не окуналась.

Напомним, о том, что наша олимпийская чемпионка ждет ребенка, стало известно еще в начале августа. А примерно через две недели она вышла замуж за своего бойфренда, швейцарского биатлониста Мартина Ягера. Свадьба состоялась в Домашанах (Смолевичский район Минской области).



Фото: Instagram @poslushnica

34-летняя белорусская биатлонистка в июне 2018 года объявила о завершении профессиональной карьеры в биатлоне. Последний раз она выступила в «выставочной» «Гонке легенд» в Раубичах в феврале этого года, когда из большого спорта проводили ее и Дарью Домрачеву.

Помимо олимпийского золота 2018 года в эстафете, Надежда завоевывала кубок мира в индивидуальных гонках, 6 раз поднималась на пьедестал в индивидуальных кубковых гонках и 7 раз — в кубковых эстафетах. Кроме того, она была бронзовым призером Игр в Сочи.

Однажды Надежда рассказывала о желании иметь большую семью, минимум с четырьмя детьми, после окончания карьеры.

Известно, что на следующий день после получения золотой медали в 2018 году Скардино встретила в Пхенчхане швейцарского биатлониста Мартина Ягера — с тех пор они вместе. Тогда же девушка призналась: «Счастлива, что могу находиться рядом, что мы планируем семью. С ним я чувствую себя комфортно. Это мой человек».

31-летний Мартин Ягер начинал карьеру в лыжных гонках и взял серебро ЧМ в категории U23 в 2010, но позже перешел в биатлон. Там его результаты далеки от показателей Скардино: на Олимпиаде, познакомившей пару, Ягер так и не выступил, лучший результат в карьере на Кубке мира — 14-е место в спринте уже в этом году.