В Беларуси началось досрочное голосование на выборах в парламент

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси началось досрочное голосование на парламентских выборах. Участки по всей стране открылись в 10 утра. Чтобы все было честно, за выборами следят белорусские и международные наблюдатели. На избирательном участке побывал корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

Главная политическая кампания года на финишной прямой. Избирательные участки, а их почти шесть тысяч по стране и за рубежом, открыты. Многие граждане уже с утра успели отдать свой голос.



«В день, когда проходят выборы, мне неудобно прийти проголосовать, поэтому я голосую досрочно», – сказала избиратель Светлана Бранкевич.

В школах, сельсоветах, домах культуры и главное – на первых этажах. Чтобы гражданам было удобно. На избирательном участке 311 в 61-ой минской гимназии в кабинах для слабовидящих увеличительные стекла с подсветкой и специальные трафареты, чтобы каждый мог проголосовать.

«У нас есть хороший пандус и широкая входная группа. Также есть кабина для лиц с ограниченными физическими возможностями», – сообщила председатель избирательного участка №311 Наталья Карпович.

Чтобы голосование проходило честно, следят наблюдатели. Только национальных аккредитовано 28 тысяч. И почти тысяча – международных. В том числе от СНГ.



«Мы следим за ходом досрочного голосования, за процедурой опечатывания ящика, за выдачей бюллетеней. Голосование на данном участке организовано на высоком уровне», – заявила наблюдатель от общественной организации «Белая Русь» Анна Коваленко.

К слову, на прошлых парламентских выборах досрочно проголосовали почти треть граждан. Как сложится в этот раз, говорить пока рано. В стране и за ее пределами проживает почти семь миллионов избирателей. А досрочное голосование продлится пять дней – по 16 ноября включительно. За правопорядком следят сотрудники милиции.



«С 11 по 18 ноября по решению министра внутренних дел органы МВД и Внутренние войска переведены на усиленный вариант несения службы. Со вчерашнего дня организована работа оперативных штабов», – доложил начальник управления охраны правопорядка милиции общественной безопасности Министерства внутренних дел Беларуси Дмитрий Курьян.