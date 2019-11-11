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МАРТ: в октябре в Беларуси продолжилось замедление роста цен на мясо

12.11.2019 21:02 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Беларуси в октябре продолжилось замедление роста цен на мясо и мясопродукты в годовом выражении, что обусловило 0,2 процентного пункта замедления роста потребительских цен в целом, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт Министерства антимонопольного регулирования и торговли.

МАРТ: в октябре в Беларуси продолжилось замедление роста цен на мясо

Данный положительный эффект был нивелирован ростом цен на плодоовощную продукцию, который в большей степени обусловлен сезонным фактором (дополнительный рост индекса потребительских цен составил около 0,3 процентного пункта). "В октябре годовая инфляция сохранилась на уровне сентября - 5,3%", - отметили в МАРТ.

В октябре по сравнению с предыдущим месяцем на рынке плодоовощной продукции отмечается удорожание огурцов и помидоров, а также бананов, цитрусовых и яблок. При этом в октябре отмечается снижение цен на рыбу и рыбопродукты, обувь, телевизоры, тарифов на услуги пассажирского транспорта, санаторно-оздоровительные услуги.

Кроме того, в октябре продолжилось замедление темпов роста регулируемых цен и тарифов: в годовом выражении их прирост составил 7,6% (7,8% месяцем ранее). Это обусловлено в большей степени более умеренным повышением цен на автомобильное топливо - 0,6% в октябре 2019 года против 2,6% в октябре 2018-го. Также в октябре 2019 года отмечается повышение тарифов на услуги отопления на 4,7%.

 
 
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