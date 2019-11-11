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NASA запустит "скатов" на Венеру

12.11.2019 20:49 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

NASA начнет разработку космического ската для исследований Венеры


Фото: University at Buffalo

Механизмы будут трансформирующимися и их оснастят крыльями, развевающимися так же, как грудные плавники скатов, пишет korrespondent.net

Инженеры из Университета Буффало по заказу NASA создадут “космических скатов”. Об этом сообщается на официальном сайте заведения.

Космические корабли в виде скатов планируют использовать для исследования Венеры. Они будут парить в атмосфере планеты и собирать необходимые данные.

Механизмы смогут трансформироваться, заряжаться от солнечных батарей и выдерживать облака из серной кислоты и температуру до +500 градусов по Цельсию.

Корабли оснастят крыльями, по типу грудных плавников скатов. Это поможет зондам удерживаться и перемещаться в атмосфере планеты при сильном ветре.

Планируется, что "скаты" будут облетать Венеру каждые четыре-шесть дней. С их помощью ученые надеются получить образцы воздуха, изучить климат и вулканическую активность на планете.
 
 
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NASA начнет разработку космического ската для исследований Венеры
 
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