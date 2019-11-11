В среду в Беларуси будет до +15. Это в ноябре

Будет преимущественно без осадков, лишь ночью по северо-западу страны пройдут небольшие кратковременные дожди. Ночью и утром местами прогнозируется слабый туман. Ветер будет юго-восточный умеренный до порывистого, днем — местами сильный порывистый.





Ночью будет 1-7 выше нуля, по юго-западу — 8-10 тепла. Днем воздух прогреется до +9... +15.