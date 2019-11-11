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Медиков в Беларуси планируют премировать за раннее выявление рака?

12.11.2019 19:52 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Минздраве Беларуси не исключают возможность премировать докторов за выявление онкозаболеваний у пациентов на самой ранней стадии, рассказал министр здравоохранения Владимир Караник журналистам во вторник в Минске.


Shutterstock.com


"С учетом того, что у нас к 2025 году стоит задача удвоить зарплату врачей, мы к ее решению будем подходить дифференцированно. Где-то будем вводить стимулирующие надбавки именно за раннюю диагностику", - сказал Караник.

Он обратил внимание на то, что процент выявляемости онкозаболеваний на ранней стадии уже входит в модель конечных результатов деятельности организаций здравоохранения. "И, соответственно, это тоже входит в показатели премирования 
учреждения здравоохранения", - добавил глава Минздрава.


В целом, Караник отметил важность повышения онконастороженности у врачей, учета всех пациентов и доступности всей необходимой диагностики, пишет interfax.by
 
Теги: Минск
 
 
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В Минздраве Беларуси не исключают возможность премировать докторов за выявление онкозаболеваний у пациентов на самой ранней стадии, рассказал министр...
 
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