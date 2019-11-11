Медиков в Беларуси планируют премировать за раннее выявление рака?

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"С учетом того, что у нас к 2025 году стоит задача удвоить зарплату врачей, мы к ее решению будем подходить дифференцированно. Где-то будем вводить стимулирующие надбавки именно за раннюю диагностику", - сказал Караник.





Он обратил внимание на то, что процент выявляемости онкозаболеваний на ранней стадии уже входит в модель конечных результатов деятельности организаций здравоохранения. "И, соответственно, это тоже входит в показатели премирования

учреждения здравоохранения", - добавил глава Минздрава.







