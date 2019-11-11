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«Юность» проиграла «Ред Буллу» в Лиге чемпионов. Минчане вели 2:0

12.11.2019 21:20 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Минская «Юность» проиграла мюнхенскому «Ред Буллу» в первом матче 1/8 финала хоккейной Лиги чемпионов — 2:3.


Фото: TUT.BY

Хозяева вели в первом периоде со счетом 2:0 после голов Гайнетдинова и Дроздова, а на 20-й минуте судьи после просмотра отменили гол Стефановича.

Увы, после яркого первого периода «Юность» сникла. Во втором периоде Шютц отыграл одну шайбу, а в третьем Эглиц и Паркс обеспечили гостям победу.

 

Ответный матч команд пройдет через неделю в Мюнхене.

 
 
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Минская «Юность» проиграла мюнхенскому «Ред Буллу» в первом матче 1/8 финала хоккейной Лиги чемпионов - 2:3.
 
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