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Состоятельные пользователи байнета предпочитают Instagram
Источник материала: Партизан
Результаты исследования gemiusAudience, подготовленного по методологии Overnight,
У этого социального медиа доля пользователей с доходом свыше $1 тыс. равна 6,46%. А большая часть получает от $251 до $1 тыс, что составляет 37,61%.
На основании данных исследования редакция Office Life составила рейтинг соцсетей по доле самой богатой аудитории.
Instagram — 6,46%.
Facebook — 6,18%.
Vk.com — 4,84%.
Youtube.com — 4,83%
Ok.ru — 2,12%.
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Результаты исследования gemiusAudience, подготовленного по методологии Overnight, гласят, что среди соцсетей в беларуском сегменте десктоп-аудитории богатых больше всего...
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