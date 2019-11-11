ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Время блогеров?

12.11.2019 21:24 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Беларуси появилось немало молодых людей (блогеров), которые активно ворвались в политическое и публичное пространство страны: Степан Путило, Антон Мотолько, Эдуард Пальчис.

Хотя они дистанцируются (на словах) от политической деятельности, они влияют на власть и общество.


Еврорадио

Вероятно, что их узнаваемость у населения выше, чем у многих “политиков”.

Важно то, что блогеры (интернет-активисты) в подходящий момент могут трансформировать свой блогерский капитал в политический. Они молоды, харизматичны, над ними не довлеет груз поражений и атмосфера недоверия. У них есть широкая аудитория, неограниченная идеологией, но желающая перемен.

Через несколько лет, оставаясь в публичном пространстве, образовываясь, укрепляя свои позиции и авторитет, они вполне могут стать влиятельными политиками и лидерами. И не стоит бояться быть АМБИЦИОЗНЫМ. Я не считаю, что сегодня влияние этих людей нужно измерять “площадями” и “революциями”, для этого нет условий и нет никакой возможности трансформировать площадь в реальные перемены. Однако, при внутреннем ослаблении политического режима, они – блогеры – могут стать составляющей трансформации.


Им остается принять как данность то, что они в политике, подходить к тому, что они делают сейчас, с перспективы будущего. С той перспективы, что не нынешние оппозиционные политики, а они – блогеры могут стать теми, кто будет определять судьбу страны. А это в свою очередь значит, что они должны быть самодостаточными и ответственными в своих действиях и призывах, не привязываться к уже существующим политическим структурам и инициативам, но развивать свои.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Беларуси появилось немало молодых людей (блогеров), которые активно ворвались в политическое и публичное пространство страны: Степан Путило, Антон Мотолько,...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Юность» проиграла «Ред Буллу» в Лиге чемпионов. Минчане вели 2:0
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

11.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Лепельский край
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
12.11.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Пинский Вестник
Новости Докшицы
Міёрскія навіны
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • каталог мужских кроссовок в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика