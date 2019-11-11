Время блогеров?

Хотя они дистанцируются (на словах) от политической деятельности, они влияют на власть и общество.









Еврорадио





Вероятно, что их узнаваемость у населения выше, чем у многих “политиков”.





Важно то, что блогеры (интернет-активисты) в подходящий момент могут трансформировать свой блогерский капитал в политический. Они молоды, харизматичны, над ними не довлеет груз поражений и атмосфера недоверия. У них есть широкая аудитория, неограниченная идеологией, но желающая перемен.





Через несколько лет, оставаясь в публичном пространстве, образовываясь, укрепляя свои позиции и авторитет, они вполне могут стать влиятельными политиками и лидерами. И не стоит бояться быть АМБИЦИОЗНЫМ. Я не считаю, что сегодня влияние этих людей нужно измерять “площадями” и “революциями”, для этого нет условий и нет никакой возможности трансформировать площадь в реальные перемены. Однако, при внутреннем ослаблении политического режима, они – блогеры – могут стать составляющей трансформации.









Им остается принять как данность то, что они в политике, подходить к тому, что они делают сейчас, с перспективы будущего. С той перспективы, что не нынешние оппозиционные политики, а они – блогеры могут стать теми, кто будет определять судьбу страны. А это в свою очередь значит, что они должны быть самодостаточными и ответственными в своих действиях и призывах, не привязываться к уже существующим политическим структурам и инициативам, но развивать свои.











