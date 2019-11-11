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Франция готова отправить миротворцев на Донбасс
Источник материала: Партизан
Французские власти готовы направить свою миротворческую миссию для разрешения военного конфликта на украинском Донбассе.
Миротворцы ООН. Фото: ALI HASHISHO / Reuters / Forum
Об этом сообщил посол Франции в Киеве Этьен де Понсен, пишет
«Если мы увидим необходимость, целесообразность и эффективность такого решения, то Франция, несомненно, не избежит своих международных обязательств как члена международного сообщества, члена Совета Безопасности ООН», – отметил дипломат, пишет «День».
По его словам, у Франции есть опыт подобных операций, например, в Мали.
Но, отметил Понсен, «надо быть бдительными и осторожными», чтобы не повторилась ситуация с Кипром, где «голубые каски» работают с 1974 года – уже 45 лет, но конфликт так и не решился.
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Французские власти готовы направить свою миротворческую миссию для разрешения военного конфликта на украинском Донбассе.
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