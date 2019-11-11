Чем популярны пекарни в Мотоле и почему сюда за пирогами едут со всей округи

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Есть в белорусском Мотоле и колбаса, и, как говорится, к колбасе. Две пекарни – частная и государственная. С заказами на караваи и пироги едут сюда со всей околицы.

О традиционной белорусской кухне рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

















Как готовят в печи колбасу, пальцем пиханную. Исконно белорусское блюдо