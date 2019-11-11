|
Чем популярны пекарни в Мотоле и почему сюда за пирогами едут со всей округи
Источник материала: СТВ
Есть в белорусском Мотоле и колбаса, и, как говорится, к колбасе. Две пекарни – частная и государственная. С заказами на караваи и пироги едут сюда со всей околицы.
Подробнее в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Есть в белорусском Мотоле и колбаса, и, как говорится, к колбасе. Две пекарни – частная и государственная. С заказами на караваи и пироги едут сюда со всей околицы. ...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)