Как готовят в печи колбасу, пальцем пиханную. Исконно белорусское блюдо

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Фирменное блюдо – пальцем пиханная из печи – гвоздь меню каждой местной хозяйки. В общем-то, на селе такая примета: кто как ест – тот так и работает.

О традиционной белорусской кухне рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».













Робім так, як рабілі нашы бабкі, мамкі. Так і мы робім усе. Хто ж каўбасу не любіць? Як у нас гавораць: «Каўбаса – не для пса, а для добрага зяця».

Чем популярны пекарни в Мотоле и почему сюда за пирогами едут со всей округи