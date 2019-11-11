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Как готовят в печи колбасу, пальцем пиханную. Исконно белорусское блюдо

12.11.2019 21:25 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Фирменное блюдо – пальцем пиханная из печи – гвоздь меню каждой местной хозяйки. В общем-то, на селе такая примета: кто как ест – тот так и работает.

О традиционной белорусской кухне рассказали в одной из серий документального цикла «Я шагаю по стране».

Как готовят в печи колбасу, пальцем пиханную. Исконно белорусское блюдо

Как готовят в печи колбасу, пальцем пиханную. Исконно белорусское блюдо

Как готовят в печи колбасу, пальцем пиханную. Исконно белорусское блюдо

Робім так, як рабілі нашы бабкі, мамкі. Так і мы робім усе. Хто ж каўбасу не любіць? Як у нас гавораць: «Каўбаса – не для пса, а для добрага зяця».

Чем популярны пекарни в Мотоле и почему сюда за пирогами едут со всей округи

Подробнее в видеоматериале.

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Фирменное блюдо – пальцем пиханная из печи – гвоздь меню каждой местной хозяйки. В общем-то, на селе такая примета: кто как ест – тот так и работает. О традиционной...
 
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