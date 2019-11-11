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Как готовят в печи колбасу, пальцем пиханную. Исконно белорусское блюдо
Источник материала: СТВ
Фирменное блюдо – пальцем пиханная из печи – гвоздь меню каждой местной хозяйки. В общем-то, на селе такая примета: кто как ест – тот так и работает.
Робім так, як рабілі нашы бабкі, мамкі. Так і мы робім усе. Хто ж каўбасу не любіць? Як у нас гавораць: «Каўбаса – не для пса, а для добрага зяця».
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Фирменное блюдо – пальцем пиханная из печи – гвоздь меню каждой местной хозяйки. В общем-то, на селе такая примета: кто как ест – тот так и работает. О традиционной...
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