Лукашенко назвал позором товарооборот Австрии и Беларуси в 200 млн дол

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко сообщил, что Минск и Вена не используют имеющийся потенциал для наращивания торговли. Глава государства назвал позором двусторонний товарооборот в размере около 200 млн. дол., передает ТАСС .

По информации пресс-службы белорусского лидера, соответствующее заявление было сделано во время участия в работе Белорусско-австрийского экономического форума в Вене. «Это позор. Мы должны от этого позора быстро уходить», – говорилось в обращении Лукашенко. Ко всему прочему, глава Беларуси также пообещал поддержку представителям бизнеса, которые решат инвестировать в проекты страны.

«Если вы, придя к нам с инвестициями, будете работать и относиться к белорусам так, как к австрийцам, вы всегда будете моими гражданами, и я вас буду всячески поддерживать», – заключил Лукашенко. Он 11-12 ноября был с официальным визитом в Австрии – первой стране Евросоюза, которую он посещает с мая 2016 года.