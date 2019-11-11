Николай Пинигин. Анонс программы «В людях»

Футболист откровенно рассказал о себе в программе «В людях» .

Вадим Щеглов, ведущий СТВ:

Принято думать, что спортсмены – это люди, которые зациклены только на спорте. Можно ли спортсмена увидеть в театре?

Александр Глеб, футболист:

Конечно, можно.

Вадим Щеглов:

Вас можно увидеть в театре?





Александр Глеб:

Конечно, можно.

Вадим Щеглов:

А где Вы были в последний раз? Что смотрели?

Александр Глеб:

Я в кино хожу. В театр я, честно, в Беларуси не ходил. Когда в Англии был, я на мюзиклы ходил. Мне очень нравилось. Просто сейчас как-то времени нет, с супругой не выбирались давно. Но, в любом случае, она мне уже намекала, что там интересный какой-то мюзикл, предлагала пойти посмотреть. Я думаю, в свободное время сходим.