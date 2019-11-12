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Нападающий «Юности»: должны были выиграть в Минске, но будем в Мюнхене играть на победу, чтобы пройти дальше

12.11.2019 23:32 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси.  Минская «Юность» провела первый матч 1/8 финала плей-офф хоккейной Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт».

Нападающий «Юности»: должны были выиграть в Минске, но будем в Мюнхене играть на победу, чтобы пройти дальше

На льду «Чижовка-Арены» белорусский клуб встречался с немецким «Ред Буллом». Мюнхенцы явные фавориты этого противостояния. Они уверенно лидируют в своем национальном чемпионате, одержав 16 побед в 17 проведенных матчах, а на групповой стадии Лиги чемпионов в их активе четыре виктории после шести игр.

Любопытно, что «Юность» и «Ред Булл» уже встречались в главном хоккейном еврокубке. В 2018 году на групповой стадии мюнхенцы дважды обыграли минчан. И вот новая встреча, но уже на стадии плей-офф. Минчане начали бодро – вели 2:0 после голов Гайнетдинова и Дроздова, но удержать преимущество не сумели. «Ред Булл» одержал волевую победу 3:2.

Нападающий «Юности»: должны были выиграть в Минске, но будем в Мюнхене играть на победу, чтобы пройти дальше

Егор Гайнетдинов, нападающий ХК «Юность-Минск»:
Отдали свою игру. Должны были выигрывать сегодня и ехать туда с победой, но получилось как получилось. У нас еще вторая игра в запасе, будем выходить в Мюнхене и играть на победу, чтобы пройти дальше.

Играли в равный хоккей. Ничего такого в них нет сверхъестественного. Много моментов у нас было, много у них. Равная игра, равный хоккей.

Нападающий «Юности»: должны были выиграть в Минске, но будем в Мюнхене играть на победу, чтобы пройти дальше

Люди в материале: Егор Гайнетдинов
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси.  Минская «Юность» провела первый матч 1/8 финала плей-офф хоккейной Лиги чемпионов, сообщили в программе «СТВ-Спорт». На льду «Чижовка-Арены»...
 
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